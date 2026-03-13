KMS、Microsoft「 Digital & App Innovation (Azure) ソリューションパートナー」に認定

株式会社KMS― Azure・生成AI領域の実装パートナーとして体制を強化 ―

株式会社KMS（本社：東京都、代表取締役：梶原 健太郎、以下KMS）は、このたび、Microsoftが提供する公式パートナー制度「 Microsoft Cloud Partner Program 」において、「 Digital & App Innovation ( Azure ) ソリューションパートナー」に認定されたことをお知らせいたします。

本認定は、Microsoft Azureを活用したアプリケーション開発およびクラウド実装領域において、技術資格、導入実績、顧客成果などの客観的指標を満たした企業に付与される Microsoft の公式認定です。

Microsoft ソリューションパートナーロゴ

■ Microsoftソリューションパートナー認定の概要

「Digital & App Innovation (Azure) ソリューションパートナー」は、Azureを活用した以下の領域において専門性を有するパートナーに与えられます。

- クラウドネイティブアプリケーション開発- 既存システムのモダナイゼーション- DevOps／CI/CD環境構築- セキュアなAzureアーキテクチャ設計

本認定により、KMSは以下の体制を強化しております。

- Azure有資格エンジニアによる設計・実装体制- Microsoftとの技術連携および最新情報へのアクセス- セキュリティ・ガバナンスを踏まえた設計標準の整備- 導入後の運用最適化まで見据えた支援体制

PoC(概念実証)止まりではなく、本番実装・継続運用まで責任を持つパートナーとしての体制を明確にいたしました。

■ Azure × 生成AIにおける実装実績

KMSは、Azure基盤を活用したシステム開発およびクラウド移行に加え、生成AI活用の実装支援を推進しています。

特に、

- Azure OpenAI Serviceを活用した業務効率化ソリューション- 社内データを活用したRAG構成のAIチャットシステム- セキュリティ・コンプライアンスを踏まえたAI導入設計- 既存業務システムとのAPI連携

など、実運用を前提とした設計・構築支援を強みとしています。

AI導入にとどまらず、

- 業務プロセス設計- データ整備- ガバナンス設計- 内製化を見据えたスキルトランスファー

までを一貫して支援することで、再現性のあるDX推進を実現しています。

■ Microsoftおよびパートナー各社との連携強化

本認定を通じて、Microsoftおよびパートナー各社との協業体制を一層強化し、

- Azure案件における設計・構築パートナーとしての参画- 生成AI活用案件の実装支援- 企業向けDX支援プロジェクト

において、実行フェーズを担う開発パートナーとして貢献してまいります。

KMSは、確かな技術力と運用まで見据えた実装力を強みに、信頼されるAzure実装パートナーとして企業のDX推進およびクラウド活用の高度化を支援してまいります。

Azure・生成AI導入をご検討の企業様は、下記よりお気軽にご相談ください。

※案件のご相談はこちら(https://kms3.com/cont_solution/)

【会社概要】

会社名：株式会社KMS（カレイドスコープメディアサービス）

代表者名：代表取締役社長 梶原 健太郎

所在地：東京都品川区東品川2ｰ2ｰ4 天王洲ファーストタワー 15階

設立年月：2015年7月

資本金：29,980,000円

事業内容：AI事業、ゲーム事業、クラウドソリューション事業、デジタルコミック事業

コーポレートサイト ：https://kms3.com/

KMSのAIソリューション：https://daiverse.jp/

※ Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。