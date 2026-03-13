KMS、Microsoft「 Digital & App Innovation (Azure) ソリューションパートナー」に認定
株式会社KMS（本社：東京都、代表取締役：梶原 健太郎、以下KMS）は、このたび、Microsoftが提供する公式パートナー制度「 Microsoft Cloud Partner Program 」において、「 Digital & App Innovation ( Azure ) ソリューションパートナー」に認定されたことをお知らせいたします。
本認定は、Microsoft Azureを活用したアプリケーション開発およびクラウド実装領域において、技術資格、導入実績、顧客成果などの客観的指標を満たした企業に付与される Microsoft の公式認定です。
Microsoft ソリューションパートナーロゴ
■ Microsoftソリューションパートナー認定の概要
「Digital & App Innovation (Azure) ソリューションパートナー」は、Azureを活用した以下の領域において専門性を有するパートナーに与えられます。
- クラウドネイティブアプリケーション開発
- 既存システムのモダナイゼーション
- DevOps／CI/CD環境構築
- セキュアなAzureアーキテクチャ設計
本認定により、KMSは以下の体制を強化しております。
- Azure有資格エンジニアによる設計・実装体制
- Microsoftとの技術連携および最新情報へのアクセス
- セキュリティ・ガバナンスを踏まえた設計標準の整備
- 導入後の運用最適化まで見据えた支援体制
PoC(概念実証)止まりではなく、本番実装・継続運用まで責任を持つパートナーとしての体制を明確にいたしました。
■ Azure × 生成AIにおける実装実績
KMSは、Azure基盤を活用したシステム開発およびクラウド移行に加え、生成AI活用の実装支援を推進しています。
特に、
- Azure OpenAI Serviceを活用した業務効率化ソリューション
- 社内データを活用したRAG構成のAIチャットシステム
- セキュリティ・コンプライアンスを踏まえたAI導入設計
- 既存業務システムとのAPI連携
など、実運用を前提とした設計・構築支援を強みとしています。
AI導入にとどまらず、
- 業務プロセス設計
- データ整備
- ガバナンス設計
- 内製化を見据えたスキルトランスファー
までを一貫して支援することで、再現性のあるDX推進を実現しています。
■ Microsoftおよびパートナー各社との連携強化
本認定を通じて、Microsoftおよびパートナー各社との協業体制を一層強化し、
- Azure案件における設計・構築パートナーとしての参画
- 生成AI活用案件の実装支援
- 企業向けDX支援プロジェクト
において、実行フェーズを担う開発パートナーとして貢献してまいります。
KMSは、確かな技術力と運用まで見据えた実装力を強みに、信頼されるAzure実装パートナーとして企業のDX推進およびクラウド活用の高度化を支援してまいります。
Azure・生成AI導入をご検討の企業様は、下記よりお気軽にご相談ください。
※案件のご相談はこちら(https://kms3.com/cont_solution/)
【会社概要】
会社名：株式会社KMS（カレイドスコープメディアサービス）
代表者名：代表取締役社長 梶原 健太郎
所在地：東京都品川区東品川2ｰ2ｰ4 天王洲ファーストタワー 15階
設立年月：2015年7月
資本金：29,980,000円
事業内容：AI事業、ゲーム事業、クラウドソリューション事業、デジタルコミック事業
コーポレートサイト ：https://kms3.com/
KMSのAIソリューション：https://daiverse.jp/
※ Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。