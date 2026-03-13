『メジャスピ』新スカウト「WORLD STARS」本日スタート！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』（以下、『メジャスピ』）で新スカウト「WORLD STARS」を本日3月13日(金)から開始しました。
今回のスカウトでは、2026 World Baseball Classic(TM)に出場中のMLBスター15名が集結！
「WORLD STARS」に登場する選手15名は、本日新登場した特殊能力「代表の誇り（投手）」もしくは「代表の誇り（野手）」を持っています。この機会に「WORLD STARS」の選手たちを獲得して、2026 World Baseball Classic(TM)をさらに楽しみましょう！
※「WORLD STARS」スカウトは、本日3月13日(金)～3月25日(水)9:59まで開催予定です。
新特殊能力「代表の誇り」をご紹介！「代表の誇り（投手）」
効果：代表の誇りと覚悟が、プレーに宿ります。
・相手打者のミート -3
・相手打者のパワー -3
ビハインドの時、さらに以下を発動！
・相手打者のミート -3
・相手打者のパワー -3
「代表の誇り（野手）」
効果：代表の誇りと覚悟が、プレーに宿ります。
・ミート ＋3
・パワー ＋3
ビハインドの時、さらに以下を発動！
・ミート ＋3
・パワー ＋3
「WORLD STARS」にあわせて、様々なゲーム内キャンペーンを開催！
■2026 World Baseball Classic(TM) 応援ログインボーナス
期間中のログイン日数に応じて、タリック・スクーバル選手(デトロイト・タイガース)が確定で手に入る「G-IV確率30%契約書：USA」や、ロナルド・アクーニャJr.選手(アトランタ・ブレーブス)が確定で手に入る「G-IV確率30%契約書：DOM」などをプレゼント！
30%の確率で、最高グレードである「G-IV」の選手が獲得できる特別な契約書となっています。
期間：～3月18日(水) 9:59
■2026 World Baseball Classic(TM)キャンペーン
ログインボーナスやゲーム内イベントで、「ワールドメダル」を集めましょう！キャンペーン終了後、集めたメダルの枚数に応じて、「G-IV契約書：World Stars」などの報酬を配布します。「G-IV契約書：World Stars」をゲットして、「G-IV」の「WORLD STARS」登場選手を手に入れましょう！
期間：～3月18日(水) 9:59
■エキサイト無料10連
期間中、1回のみ無料で引ける10連スカウトです。「G-IV」の選手が1名確定で獲得できます！
期間：～3月18日(水) 9:59
■デイリー無料スカウト
期間中、毎日1回無料でスカウトを引けます。お気に入りの選手を手に入れるチャンスです！
期間：3月18日(水) メンテナンス明け後 ～ 3月25日(水) 9:59
※内容は予告なく変更となる可能性があります。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』とは
臨場感あふれる試合シーンと、モバイルゲームに最適化した手軽な操作感が魅力の、MLBモバイルゲームです。本作の“カバーアスリート”である大谷翔平選手をはじめ、全30球団とそのホーム球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。プレーヤーは、選手を収集・育成して最強のチームを作り、ライバルとの対戦を楽しめます。試合は、スキマ時間にぴったりなハイライトシーンのみプレーする形式から、じっくり遊べる全打席プレー形式まで、好みに合わせた選択が可能。カジュアルな対戦も本格的な対戦も、好きなときにMLBを体感できるのが特徴です。
公式サイト：https://www.konami.com/games/mps/jp/ja/
公式X：@MLBPS_JP(https://x.com/MLBPS_JP)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1374_1_32db616d11ae7e6a2bbb41bda632b02c.jpg?v=202603130151 ]
"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。