【韓国語ならK Village】B.A.P出身チョン・デヒョンが「一日韓国語講師」に！100名限定の特別韓国語レッスンを原宿で開催

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、韓国の人気グループ「B.A.P」のメインボーカルとして活躍し、現在はソロアーティストとして活動するチョン・デヒョン氏を迎え、2026年3月24日（火）に特別イベント「チョン・デヒョン先生と学ぶ、恋する韓国語フレーズ ～原宿で過ごす、一番贅沢な放課後～」を開催します。

本イベントは、K Villageが運営するアプリ「K Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)」のユーザーおよびK Village 韓国語(https://kvillage.jp/)生徒の皆様を対象とした、100名限定の特別なイベントです。

イベントについて

K Village 韓国語は、日本で韓国語を楽しく学べる場所として全国に校舎を展開しています。「好きなアーティストの言葉をもっと理解したい」「ライブMCのセリフを自分の耳で聞き取りたい」という皆様の想いに応えるため、今回は圧倒的な歌唱力と優しいキャラクターで愛されるチョン・デヒョン氏を「先生」としてお招きしました。

放課後の教室をイメージしたアットホームな空間で、デヒョン氏と一緒に韓国語の魅力にどっぷりと浸かる、至福のひとときをお届けします。

開催概要

イベントの注目ポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/186_1_9658a43b82bf520cb2303ed45b207915.jpg?v=202603130451 ]詳細・お申込みはこちら :https://kasioda.com/k-pop/jung-daehyun-korean-event-kvillage/締切：2026年3月24日（火）15:00

1. 特別韓国語レッスン

K Village 韓国語の講師がMCを務め、デヒョン氏と一緒に正しい発音や、ネイティブならではのニュアンスを学びます。さらに、参加者の皆様を「ヒロイン」に見立てて語りかける、この日だけの特別なシチュエーションをご用意しています。

2. 直接話せる「Q&A」と「プレゼント抽選会」

事前に募集した質問にデヒョン氏がその場で回答。普段は聞けない貴重なエピソードが飛び出すかもしれません。また、サイン入りチェキが当たる抽選会では、デヒョン氏自らが皆様の「出席番号」を引き当てます。

SNS企画：ハッシュタグ投稿でレッスンをプレゼント

当日配布される「出席番号入りメッセージカード」にイベントの感想を記入し、K Village公式Xをフォローの上、ハッシュタグ「#デヒョン先生と韓国語」を付けて投稿してください。

投稿いただいた方の中から抽選で1名様に、K Village 韓国語のマンツーマンレッスン（オンライン）を1コマプレゼントします。

チョン・デヒョン（JUNG DAEHYUN）氏プロフィール

K Village 韓国語公式X :https://x.com/kvillagetokyo

1993年6月28日生まれ。2012年、K-POPボーイズグループ「B.A.P」のメインボーカルとしてデビューし、圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスで世界中のファンを魅了。B.A.Pの中心的存在として数々のヒット曲を支え、K-POPシーンで確かな存在感を示した。

2018年にはデジタルシングル「DAE HYUN 1ST Digital Single BABY」でソロデビュー。グループで培った表現力と高い歌唱力を武器に、活動の幅を広げている。

近年も精力的に活動し、韓国のみならず日本をはじめ世界中のファンから支持を集める実力派アーティストとして活躍を続けている。

K Village 韓国語について

チョン・デヒョン日本公式サイト :https://jung-daehyun.jp/

K Village 韓国語は、日本全国に29校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

