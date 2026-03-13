【イベントレポート公開】Women’s Empowerment Award2026

mederi株式会社

mederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）が主幹事を務める女性活躍推進テクノロジー協議会は、この度、2026年3月6日（金）に開催された「WE Health 2026」にて「Women’s Empowerment Award 2026 授賞式」を実施いたしました。

本アワードは、女性が働きやすい環境づくりやキャリア支援に積極的に取り組む企業を称えるとともに、その先進的な取り組みを広く社会へ発信することを目的としています。

第2回となる本年は、企業部門および個人部門において、多数の優れた取り組みを実施する企業・個人が選出されました。

※参照リリース：第2回 Women’s Empowerment Award 2026、企業・個人各部門の受賞者・大賞を発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000054252.html)

■受賞結果

【企業部門】

・大企業部門 大賞

株式会社丸井グループ

・中小企業部門 大賞

日本ナレッジスペース株式会社

・受賞企業

荏原健康保険組合

GMOインターネットグループ株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

【個人部門】

・大賞

小室淑恵氏（株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長）

・受賞者

川原史子氏（NPO法人ママ・ぷらす 理事長）

河野恵美子氏（大阪医科薬科大学 一般・消化器外科）

真嶋由貴惠氏（大阪公立大学 教授）

渡邊愛子氏（株式会社Josan-she's 代表取締役 CEO）



■Women’s Empowerment Awardについて

Women’s Empowerment Awardは、女性が能力を発揮できる職場環境づくりやキャリア支援に積極的に取り組む企業・個人を表彰し、その取り組みを社会全体に広く発信することを目的としたアワードです。

審査は、国際的な「女性のエンパワーメント原則（WEPs）」を基盤とし、

・トップのリーダーシップ

・機会均等

・健康・安全

・教育機会

・事業活動への配慮

・地域社会への貢献

・透明性

といった観点から評価が行われました。

■イベントレポート

・東京都知事 小池百合子氏からの応援メッセージ

東京都知事 小池百合子氏から寄せられた応援メッセージが代読され、女性活躍の推進は持続可能な社会の実現に向けて重要なテーマであり、本アワードを通じて企業・行政・民間が連携して取り組みを進めていくことへの期待が述べられました。

・川崎秀人議員が来賓挨拶 女性活躍推進に向け政治と現場の連携を強調

来賓として出席した衆議院議員 デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官 川崎秀人議員が挨拶を行い、人口減少社会において誰もが活躍できる社会の実現が日本の成長に不可欠であると述べ、政治・企業・社会が連携して女性活躍推進に取り組む必要性を強調しました。

・Women’s Empowerment Award 授賞式



Women’s Empowerment Award 2026の授賞式では、個人部門および企業部門の受賞者が発表され、審査員より表彰状およびトロフィーが授与されました。会場では受賞者への祝福の拍手が送られ、女性活躍推進に取り組む企業・個人の活動が広く共有されました

【個人部門 大賞】

今年度の個人部門大賞は、小室淑恵氏(株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役 社長)が受賞しました。

小室氏は、日本の働き方改革と女性活躍推進を長年にわたり牽引してきた第一人者として、長時間労働の是正や男性育休の推進など、日本社会の働き方そのものを変える取り組みを継続してきた点が高く評価されました。

当日は、小室氏ご本人に代わり、株式会社ワーク・ライフバランス コンサルタント 社会変革室室長 新井セラ氏が代理登壇し、表彰状およびトロフィーが授与されました。



小室氏からはビデオメッセージが寄せられ、「日本では依然として長時間労働が根強く残っており、それが女性活躍の大きな障壁になっています。働き方を変えることは、女性だけでなく誰もが力を発揮できる社会につながります」とコメントしました。



【企業部門 大賞】

企業部門では、中小企業部門・大企業部門のそれぞれから大賞が選出されました。

・中小企業部門 大賞：日本ナレッジスペース株式会社

日本ナレッジスペース株式会社 総務部人事課久保佑介氏

IT業界における長時間労働という構造的課題に向き合い、フェムテックや睡眠支援などの健康投資を実行するなど、持続可能な組織づくりを実践している点が評価されました。受賞に際し社員が安心して働ける環境づくりを進めていると述べ、「今後も社員ファーストの組織づくりをさらに推進していきたい」と抱負を語りました。

・大企業部門 大賞：株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ ウェルビーイング推進部 ウェルビーイング推進担当 金沢 仁美氏

「ウェルビーイングを経営のOSにする」という理念のもと、女性活躍を経営戦略の中核に位置づけ、女性管理職比率の設定や独自指標「女性イキイキ指数」による可視化など、制度と文化の両面から組織変革を推進している点が高く評価されました。受賞に際し、制度整備に加え、組織文化の変革や女性の健康課題への取り組みを進めてきたことを紹介し、「今回の受賞を励みに、今後も社会課題の解決に向けた取り組みをさらに推進していきたい」と述べました。

イベント詳細レポートはこちらから :https://mederi.jp/magazine/interview/weaward-2026/



授賞式では、受賞企業・受賞者の取り組みや審査員による総評が紹介され、出産・育児とキャリアの両立や健康課題、意思決定層における女性比率の低さなど、日本社会に残る課題が改めて示されました。

女性活躍推進テクノロジー協議会では、こうした課題を個人の努力だけに委ねるのではなく、テクノロジーやデータ、制度設計を通じて社会構造として解決していく取り組みを推進しています。

主幹事であるmederiは、企業・医療・研究・行政をつなぐ連携を通じ、女性がライフステージに関わらず能力を発揮し続けられる社会の実現を目指してまいります。



【女性活躍推進テクノロジー協議会】

協議会主幹事：mederi株式会社

幹事企業：株式会社LIFEM

加盟企業：20社以上 ※2025年1月末時点

活動内容は、公式サイト(https://www.wetc.jp/)からご確認ください。

※ 協議会への加盟をご希望、もしくは一度面談されたい企業様はこちら(https://contact.mederi.jp/wempt)よりお申し込みください。

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24F、24F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pil（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp