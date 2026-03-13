東京ドームシティ アトラクションズに「XRミッション」第二弾が登場！ 「XRミッション ニンジャブレイカー 妖魔決戦」3月12日より営業開始

株式会社日本XRセンター

株式会社東京ドームと株式会社日本XRセンターは、共同開発したXRアトラクション「XRミッション」の最新作「XRミッション ニンジャブレイカー 妖魔決戦」を、2026年3月12日より東京ドームシティ アトラクションズにて営業を開始します。

「XRミッション」は、ヘッドマウントディスプレイを装着してプレイするフリーローム（自由歩行型）のXRシューティングアトラクションです。プレイヤーは実際にプレイエリアを歩き回りながら、現実空間とデジタル世界が融合した没入型のXR体験を楽しむことができます。

第一弾として、2024年11月1日に「XRミッション バトルワールド2045」が東京ドームシティ アトラクションズに新登場。未来の東京を舞台にしたチーム協力型XRシューティングとして、多くの来場者に楽しまれています。

今回公開される「XRミッション ニンジャブレイカー 妖魔決戦」は、前作で培ったXR技術と運営ノウハウを活かし、忍者をテーマにした新たなフリーローム型XRアクションとして開発されました。

プレイヤーは忍者となり、神社や城下町をモチーフにしたステージを実際に歩き回りながら、手裏剣や忍術を駆使して360度から迫り来る妖魔を撃破していきます。

また、クライマックスでは体長40mを超える巨大な「妖魔王 破羅鬼（バラキ）」が登場。強力な攻撃をかわし、仲間と協力して討伐に挑みます。

本作は最大6人で同時にプレイできるチーム協力型XRアトラクションで、プレイヤー同士で声を掛け合いながら、ミッションを攻略していくことで、仲間と一体になったアクション体験を楽しめます。

なお、「XRミッション」は東京ドームシティ アトラクションズのジオポリスゾーンにて体験可能です。詳細は以下よりご確認ください。

https://www.at-raku.com/attractions/geopolis/xrmission/

アトラクション概要

体験の特徴

・チーム協力型アクション：最大6人で協力して妖魔討伐ミッションに挑戦

・初心者でも安心：直感的な操作で誰でも忍者になりきれるシューティング

・迫力の最終ステージ：体長40m超の「妖魔王 破羅鬼（バラキ）」登場

・進化した演出：前作のXRシステムをベースにグラフィックと演出を全面強化

・フリーローム型ならではの没入感：自由に歩き回りながらミッションを攻略

友人や家族と一緒に挑戦すれば、笑いあり、ドキドキありの一体感たっぷりの体験が楽しめます。

施設概要

取材のご案内

取材を歓迎します。対応可能な内容は以下の通りです。

- 体験者のリアルな反応撮影- 株式会社日本XRセンターへのインタビュー- 施設内アトラクションの撮影- XRミッションや運営の背景についてのコメント

お問い合わせ：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp