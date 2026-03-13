「東京ソラマチ さくらメニュー＆スイーツ」桜満開！春にぴったりな華やかな商品が勢ぞろい！

東京スカイツリータウン

東京ソラマチでは、2026年3月2日(月)～4月5日(日)の期間限定で春の訪れを華やかに彩る「さくらメニュー＆スイーツ」が登場！華やかな“さくら”をモチーフにしたメニューや、春らしい色合いのスイーツが勢ぞろい。見た目も香りも春を感じる、美味しさと可愛らしさを詰め込んだ特別メニューを多数ご用意しています。

ぜひこの機会に、春にぴったりな“さくらの魅力”を東京スカイツリータウンで存分にお楽しみください。詳細は、東京ソラマチ公式HP（https://www.tokyo-solamachi.jp/spring/sakura-menu/(https://www.tokyo-solamachi.jp/spring/sakura-menu/)）よりご覧ください。

1.見た目も華やかなスイーツが登場！

＜ココノハ＞ (ウエストヤード4階) ソラマチ限定

桜モンブランの春色ワッフル \1,460

チョコの花びらが舞う、桜香る限定ワッフル。桜餅アイスに桜餡をモンブラン仕立てにして、塩漬け桜が味のアクセントに。

＜オホーツク おこっぺミルクスタンド＞ (ウエストヤード3階)

抹茶といちごの桜パフェ \1,300

牛乳ソフトクリームに抹茶ムース、桜香る純生クリームを重ねた限定パフェ。丸ごと苺と桜パウダーで華やかに！

＜田ノ実＞ (イーストヤード1階) ソラマチ限定

春限定「桜あんみつ」 \1,210

香り高い桜あんに、ほんのり塩味を感じる桜寒天、桜の生麩。濃厚な抹茶アイスを添えた、さくらづくしの贅沢あんみつです。白みつをかけてお召し上がりください。

＜祇園辻利＞ (イーストヤード6階) ソラマチ限定

ツリーソフトさくら \1,150

桜のソフトクリームに桜メレンゲ、さくら抹茶フィナンシェと抹茶リーフクッキーを添え、桜のやさしい香りと抹茶の奥深い旨みが重なります。ひと口ごとに春の訪れを感じる一品、ぜひご賞味ください。 ※平日限定

＜アフタヌーンティー・ティールーム＞ (イーストヤード3階)

苺と桜ミルクのミルフィーユ(紅茶付き) \2,600

※販売期間 3月5日(木)～

桜香る練乳ミルクのバタークリームに宇治抹茶アイス、桜風味のラズベリーソースをサクサクのパイではさみ、苺やブルーベリーをトッピング♪

＜キル フェ ボン＞ (イーストヤード2階)

結晶型“ル ガール”クリームチーズムースのタルト～桜風味～

【イートイン】ホール(25cm) \11,110/ピース \1,111

【テイクアウト】ホール(25cm) \10,908/ピース \1,090

果実の華やかな彩り。桜風味の“ル ガール”クリームチーズムースとふんわりスポンジを重ね、桜クリームで仕上げたタルト。

＜東毛酪農63℃＞ (イーストヤード4階) ソラマチ限定

春のソフトクリーム \850

人気のソフトが春仕様に。桜モチーフのチョコとさくらパウダー、プチ三色だんごを添えたご褒美ソフト。

＜バナナ日和＞ (ウエストヤード3階) ソラマチ限定

バナナ屋さんの桜モンブランパフェ \950

バナナソフト、角切りバナナ、桃ソルベ。仕上げに桜あんペーストをモンブラン状に絞った、春の贅沢パフェ。

2.お手軽に楽しめるドリンクメニューも！

＜THE ALLEY＞ (イーストヤード1階) ソラマチ限定

さくらソイスムージー(タピオカ入り) \820

ヘルシーな豆乳ベースに上品なあんこともちもちのタピオカをプラス。仕上げに桜の塩漬けを添えた桜感満載の一杯。

＜すみだ水族館＞ (ウエストヤード5階) ソラマチ限定

ぷかぷかオットセイのさくらラテ \880

※販売期間 3月11日(水)～

さくらシロップ入りのアイスカフェラテにホイップクリームとさくらチョコレート、オットセイマシュマロをトッピング。

3.テイクアウト商品でお家でも春気分を！

＜GRAND CASTELLA＞(タワーヤード2階)

桜あんの羽二重餅カステラ \2,970

※販売期間 ～3月31日(火)

羽二重餅の食感と桜あんが合わさった、まるで桜餅のような風味。おやつはもちろん春の手土産など、あらゆるシーンに最適な一品。 ※20本限定

＜カタヌキヤ＞ (タワーヤード2階)

さくらパンダバウム \594

お花見を楽しむパンダがキュートな、さくら味のバウムクーヘン。型ぬきしながら楽しく召し上がれ♪

4.春らしい色合いのお食事メニュー

＜宙寅屋＞ (イーストヤード1階) ソラマチ限定

えびワンタン麺 \1,250

食べ応えのあるプリプリえびのワンタン麺。桜えびと一緒に食感を楽しんで。

＜南国酒家 原宿麺飯房＞ (ウエストヤード3階) ソラマチ限定

桜えび香る天然海老のふわとろ天津丼 \1,150

桜えび香る旨み豊かな塩あんが決め手の、ふわとろ天津丼。天然海老三尾を贅沢にトッピングした満足感のある一杯。

＜お肉の専門店 スギモト本店＞ (イーストヤード6階) ソラマチ限定

松阪牛の桜ちらしずし \2,380

低温調理でしっとり仕上げた松阪牛の上みすじ肉を使った、お肉屋さんならではのちらしずしです。 ※数量限定

＜ピッツェリア マルデナポリ＞ (イーストヤード7階) ソラマチ限定

春の豆と帆立の「桜リゾット」 \1,980

空豆やグリーンピース、帆立の旨み。旬を味わうバターリゾットに、桜の風味をほんのり。春を味わう一皿は今だけ。

＜洋食屋 銀座グリルカーディナル＞ (イーストヤード7階) ソラマチ限定

桜オムカレー \1,980

人気のふわとろオムライスに、ビーツ＆ヨーグルトで仕上げたピンクのカレーソース。エビフライも添えてちょっと贅沢に。

＜ニダイメ 野口鮮魚店＞ (イーストヤード1階)

エビ軍団どん \1,628

駿河湾の生桜エビをどっさり使用。〆は自家製ほうじ茶出汁で2度楽しめます！

【―般の方のお問い合わせ】

東京ソラマチコールセンター TEL：0570‐55‐0102（10:00～18:00）

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/