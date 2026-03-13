建築・建材展2026 出展レポート｜住宅設備機器ブランドのCrafree（クラフリー） 触りたくなる質感の洗面台や個性豊かな陶器ボウルが反響を呼ぶ～ 新作洗面・ボウル・ミニキッチンも初披露 ～

カナエテ株式会社

住宅設備機器ブランドのCrafree（クラフリー／運営：カナエテ株式会社）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催された「建築・建材展2026(https://messe.nikkei.co.jp/ac/)」に出展いたしました。

会期中は、設計事務所・デザイナー・住宅メーカー・工務店・デベロッパーなど建築のプロフェッショナルの皆さまに多数お立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。本出展では、商品をその場で確かめられる体験価値と、住空間をトータルに想像できる空間提案に対して多くの反響をいただき、あわせて新商品であるモルタル洗面台『モルネオ』および、新作ミニキッチン『モルシーナ』を会場にて初披露いたしました。

■「触りたくなる質感」と「空間提案」への反響

Crafreeは「あなたの暮らしに、非日常の空間を」をコンセプトに、洗面台・洗面ボウル・ミニキッチンをはじめとする住宅設備機器を提案しています。今回の出展では、単に“見る展示”ではなく、質感や素材を“確かめる展示”として体験価値を重視した構成を行いました。

ご来場者様からは「Instagramで見ていて、実際に見られてよかった」といった声も多く寄せられ、オンラインで得たイメージを、リアルな場で確信へとつなげていただく機会となりました。

■反響が大きかった展示

【洗面台】サイズ・カラー・幕板素材を選べる『ラヴィタス』ラヴィタス：天然木幕板の名栗加工（展示仕様）

展示仕様として、天然木幕板の「名栗（なぐり）加工」を施したモデルを展示。幕板部分を撫でて手触りを確かめる方が続出しました。「かっこいい」「名栗加工の取り入れ方が絶妙」といった声が多数寄せられ、バリエーションの豊富さに加え「価格がちょうどいい」との評価も獲得。こだわりの強いお客様から特に高い支持を集める展示となりました。

ラヴィタスの商品ページはこちら :https://crafree.jp/items/lav120bwa

【洗面台】新商品 モルタル洗面台『モルネオ』（近日発売予定）

モルタル調の一体感ある洗面提案

会場で初披露した『モルネオ』は、本物の左官仕上げならではのムラ感や雰囲気を、熟練の職人の手仕事で仕上げたメイドインジャパン品質の洗面台です。イタリア製の左官材「オルトレマテリア」を採用し、高機能かつ高い意匠性を実現した、一体感のある洗面提案が注目を集めました。

モルネオの商品ページはこちら :https://crafree.jp/items/mod900a

【洗面ボウル】マット質感と豊富なバリエーション『陶器ボウル』

「かわいい」「おしゃれ」「マットカラーが素敵」などのお声をいただき、ブースへお立ち寄りいただく大きなきっかけに。「陶器ボウルは白が多いので、カラーがあるのは良い」「形が珍しくて目を引く」と高い評価をいただきました。

陶器ボウルの詳細を見る :https://crafree.jp/items/category/washbasin-bowl?price_range=&selected_detail_ids%5B12%5D%5B0%5D=28&sort=1

【ミニキッチン】新作モルタル調ミニキッチン『モルシーナ』

トレンドのモルタル調を取り入れた新作ミニキッチン『モルシーナ』も展示。奥行き450mmを選択でき、限られた空間をスタイリッシュに演出するミニマルなデザインが特徴です。

モルシーナの商品ページはこちら :https://crafree.jp/items/kck-3b09050dgk-l

【その他、注目の展示アイテム】

ミニキッチン『レヴロック』 手洗い器『ピクア』

Levloc（レヴロック）：「マンションで採用したい」という具体的な声が複数挙がり、空間に溶け込むデザイン性が高く評価されました。Piqua（ピクア）：配管カバー付きモデルを展示。配管まわりをカバーすることで、よりミニマルな佇まいを実現しています。

レヴロックの詳細はこちら(https://crafree.jp/levloc1) ピクアの商品ページはこちら(https://crafree.jp/items/hb45cbk)

洗面ボウル（デザインシリーズ） 洗面台『エレヴェール』木リブタイプ

デザイン洗面ボウル：iFデザイン賞受賞の『ヌアール』、グッドデザイン賞受賞の『リニエッタ』をはじめ、角型・丸型など多彩なラインアップを展示しました。Elever（エレヴェール）：天板と洗面ボウルが一体となったノイズレスな佇まいと、ホテルのような高級感が好評を博しました。

洗面ボウル一覧を見る(https://crafree.jp/items/category/washbasin-bowl) エレヴェールの商品ページはこちら(https://crafree.jp/items/elever)

■ご来場のお礼と今後について

このたびはCrafreeブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。 会場でいただいたお声を今後の商品開発および空間提案のアップデートに活かし、より多様な建築シーンにフィットする住宅設備機器をお届けしてまいります。新商品につきましても、準備が整い次第、商品ページおよび各種チャネルで順次ご案内いたします。

■カタログ請求のご案内

Crafreeの最新カタログは、デジタル版または郵送で無料にてご用意しています。商品特徴や豊富なバリエーションを、写真とともにご確認いただけます。

カタログ請求はこちら :https://crafree.jp/catalog-form

■お得なポイントサービス・会員ランク制度

クラフリーオンラインストアでは、商品をご購入いただくと商品代金の3%分をポイントとして付与し、次回以降のお買い物にご利用いただけます。

また、会員ランク制度「Crafree Membership Program（CMP）」では、ご利用状況に応じてご注文時の割引（2～7%）などの特典をご用意しています。

- ポイントサービス：https://crafree.jp/point- 会員ランク制度（CMP）：https://crafree.jp/cmp

会社概要

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

本件に関するお問い合わせ先

カナエテ株式会社

クラフリー事業部

TEL：0120-987-559

Email：info@crafree.jp