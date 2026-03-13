プレーオフ開催記念　 Tリーグ公式チャリティオークション開催のお知らせ

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグは、今シーズンも選手の協力のもと、スポーツオークション「HATTRICK」（運営：バリュエンスジャパン株式会社）にて、「Ｔリーグ公式チャリティオークション」を開催いたします。

本オークションでは、環境に配慮したアップサイクルアイテムや、シーズンの激闘を物語る限定グッズを出品いたします。また、今回は金沢ポートによるチーム独自のチャリティオークションも並行して実施。リーグとチームで一丸となって社会課題の解決に取り組んでまいります。

■ 開催スケジュールおよびオークションURL

全4回と金沢ポートによる特別開催を加えて、以下のスケジュールで開催いたします。

【第1弾：アップサイクル】

期間：3/13(金) 18:00 ～ 3/20(金) 22:00 https://auction.hattrick.world/top/3366

会場で使用された選手バナーや装飾品（バイオマス・再生可能素材）を、バッグやパソコンケースへアップサイクル。選手の直筆サインを入れた世界に一つだけの希少アイテムです。

【第2弾～第4弾：シーズン＆プレーオフ記念】

第2弾 3/29(日) 18:00 ～ 4/5(日) 22:00 https://auction.hattrick.world/top/3367

第3弾 4/6(月) 18:00 ～ 4/12(日) 22:00 https://auction.hattrick.world/top/3368

第4弾 4/13(月) 18:00 ～ 4/19(日) 22:00 https://auction.hattrick.world/top/3369

シーズンおよびプレーオフのタイトル獲得選手による限定アイテム

出演アーティストのサイン入りＴリーグ非売品グッズ

【特別開催：金沢ポート チャリティオークション】

期間： 3/13(金) 18:00 ～ 3/15(日)22:00

URL: https://auction.hattrick.world/top/3370

内容： 金沢ポートがチームとして独自のチャリティオークションを開催いたします。

■ 収益の活用について

本オークションの収益の一部は、以下の提携団体、および基金を通じて、支援を必要とする国内外の人々のために活用させていただきます。

Ｔリーグ公式オークション寄付先：

特定非営利活動法人ジャパンハート

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

金沢ポート オークション寄付先：

金沢ポート基金

Ｔリーグは『卓球を通じて人生を豊かにする』というミッションのもと、今後も積極的に社会貢献活動を行い、卓球を通じた社会課題の解決に取り組んでまいります。

【 HATTRICKについて】

『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツオークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

HP：https://auction.hattrick.world

【バリュエンスジャパン株式会社】（https://www.valuence.inc/japan/）

・設立：2019年9月10日

・代表取締役社長：嵜本 晋輔

・本社所在地：東京都港区南青山5-6-19 MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。

