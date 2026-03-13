【岐阜グランドホテル】 県内４つの障がい者支援事業所で作られた作品の展示・販売第６回めの「小さな作品展」を開催

株式会社名鉄ホテルホールディングス

岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 岩瀬正明）では、３月２０日（金）から３月３0日（月）まで、県内４つの障がい者支援事業所で作られた作品の展示・販売をするイベント「小さな作品展」を開催します。

今回の作品展には、布製品、革製品、縫製品、クラフト製品、陶器、雑貨、アクセサリー類他の展示を予定。毎日10：30～14：30には事業所のスタッフによる販売を実施。スタッフと交流しながら、展示物の購入が可能です。ホテルロビーでの開催ですので、入場無料で、どなたでもご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.gifugrandhotel.co.jp/events/119/

【 小さな作品展 】

期 間 ２０２６年３月２０日（金祝）～３月３０日（月）

場 所 岐阜グランドホテル 本館１階ロビー

展示時間 10：00～17：00 （販売時間10：30～14：30）

出展事業所 凸凹（さくらぎハレとケ研究所）、ワークサポートひの、

ワークサポートあおやぎ、夢工房JIN

○ホテルと障がい者支援施設との６回めのコラボレーションイベント。

ご来館のお客様が気軽に作品に触れることで、障がいを持つ方への理解を深めていただき、

地域の障がい者の活動を応援したいという思いで企画いたしました。

○２０２２年より開催。毎回大変好評で、牛乳パックをアップサイクルしたトートバッグは

売り切れになり、再入荷の問い合わせをいただくほどでした。

◆ご予約・お問い合わせ

予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）

岐阜グランドホテルについて：

長良川沿いの癒やしのリゾートホテル

ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。

オフィシャルウェブサイト :https://www.gifugrandhotel.co.jp/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/gifugrandhotel/