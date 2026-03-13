しまむら、乃木坂46の一ノ瀬美空さんが、「正解コーデ」のモデルに就任！毎日がワクワクする着こなしを提案
株式会社しまむら
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で販売する「正解コーデ」のモデルに、乃木坂46の一ノ瀬美空さんが就任することをお知らせいたします。
■「正解コーデ」とは？
FLASH BLUE(フラッシュブルー)などの人気ブランドをギュッと詰め込んだ、ティーンズのための
着こなし提案シリーズです。毎日にちょっと自信をくれるトレンドアイテムを手頃に揃え、迷わずかわいくなれる“今日の正解”をお届けします。「季節のおすすめ」から「学校やおでかけのシーン」まで、組み合わせ自由で楽しめるスタイルをわかりやすく紹介します。おしゃれ初心者も安心して真似できる、毎日がワクワクする着こなしを提案します。
●特設ページ
https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/seikaicode/
■一ノ瀬美空さんプロフィール
乃木坂46の5期生として2022年に加入。バラエティ出演も急増中で、グループ内でマルチに活躍している次世代注目メンバー。
