「キャンプなのに、親は自由時間？」滋賀・グリーンパーク山東で、子どもが自然に“遊びこむ”預かりプログラム「dive CAMP＋」が2026年4月始動。

2022年のサービス開始以来、滋賀県を中心に延べ1000人以上の子どもが参加してきた自然体験を行う株式会社 dive in LIFE（本社：滋賀県長浜市、代表：熊谷理美）は、2026年4月、米原市のキャンプ場「グリーンパーク山東」にて、宿泊者限定のキッズ預かりプログラム「dive CAMP＋（ダイブ キャンプ プラス）」を開催いたします。

本プログラムでは、大人が決めたスケジュールで動くのではなく、子どもたちが自然の中で自ら遊びを見つけ、夢中になる時間を大切にします。

スタッフは安全を見守りながら伴走し、子どもは思いきり遊びこむ。その間、保護者は温泉や散策など、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

■ 背景：なぜ「キャンプで子どもを預かる」のか

子連れキャンプは疲れるという声

キャンプは家族で過ごす楽しい時間である一方、

「設営や食事準備で親が休めない」

「子どもを追いかけて一日が終わる」

という声も少なくありません。

「dive CAMP＋」では、子どもはスタッフとともに自然の中で自由に遊びこみ、保護者は温泉や散策など自分の時間を楽しむことができます。

家族がずっと一緒にいることだけが豊かな時間ではなく、

それぞれが自分の時間を楽しむことで、再び合流したときの会話が豊かになる。

そんな新しい家族旅行のスタイルを提案します。

■ dive in LIFEが大切にする「遊びこむ」価値

私たちは、大人が先回りして「正解」や「学び」を与えるのではなく、子どもの好奇心から始まる体験を大切にしています。

干渉しない見守り: 安全を確保した上で、子どもの「これ何だろう？」「やってみたい！」という気持ちを尊重します。

結果としての成長: 自然の中で、試行錯誤しながら遊びに没頭する経験こそが、結果として子どもの自律性や探究心を育みます。

地元食材での食育: 地元野菜を使った春カレー作りや、火おこしなど、暮らしに近い体験を異年齢の子どもたちと共に楽しみます。

■ プログラム詳細

開催日： 2026年4月4日(土)～5日(日)、4月11日(土)～12日(日)

会場： グリーンパーク山東（滋賀県米原市池下80番地1）

対象： 満3歳～12歳（中高生も参加可能）

※宿泊者限定(グリーンパーク山東内の「キャンプ場、鴨池荘、フォレストヴィラ」に宿泊されているご家族が対象です)

限定：各日程15名 ※先着順

プラン：

日中お預かりプラン（6,000円）

お泊まりお預かりプラン（9,000円）※2日目の朝食作りを含む

運営： 株式会社 dive in LIFE

詳細：「dive CAMP＋」運営 株式会社dive in LIFEのホームページ(https://dive.wakewakedeli.com/archives/2227)

グリーンパーク山東のホームページ(https://greenpark-santo.com/news/375/)にて宿泊予約後、dive camp＋にお申し込みください。

https://prtimes.jp/a/?f=d154501-7-35c2913024ea94dceb44bb8cc5273f6c.pdf

◆ 日中お預かりプラン（DAY）

10:00 集合・受付・健康チェック

10:30 はじまりの会／自己紹介（アイスブレイク）

11:00 春カレー作り（地元野菜を使用）

12:00 昼食（春カレー）・片付け

13:00 春探し散歩

14:00 春のステンドグラス作り体験

15:00 自由時間

15:30 おやつ・ふりかえりの会

16:00 保護者お迎え

◆ お泊まりお預かりプラン（DAY1～2）

【1日目】

日中お預かりプランと同内容

※16時以降のお預かりはありません。

夕方以降はご家族でお過ごしください。

【2日目】

07:00 集合・朝ごはん作り（味噌汁・おにぎり）

08:00 朝ごはん

08:30 ネイチャーゲーム・自由遊び

09:00 テント片付け・ふりかえり

10:00 保護者お迎え

■ 株式会社 dive in LIFE 代表：熊谷からのメッセージ

「親が我慢する子育てではなく、親も自分の人生を楽しめる子育てへ。」それが私たちの原点です。



子どもが自然の中で自分を解放して遊びこむ姿を、私たちは信じて見守ります。親御さんも、この時ばかりは“お父さん・お母さん”という役割を一度横に置いて、ひとりの人間として滋賀の豊かな自然に癒やされてほしい。

合流した時、お互いの豊かな体験を語り合えるような、そんな時間をデザインしています。

会社名：株式会社dive in LIFE

所在地：滋賀県長浜市元浜町7-5

代表：熊谷理美

設立：2024年11月

事業内容：自然体験プログラムの企画・運営（子ども向け預かり型プログラムなど）

URL：https://dive.wakewakedeli.com/