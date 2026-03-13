京都の伝統を受け継ぎ未来へー株式会社大滝工務店は、京町家改修の老舗・株式会社アラキ工務店を事業承継いたします

株式会社大滝工務店

京都府舞鶴市を拠点に地域の暮らしづくりを担ってきた株式会社大滝工務店（代表取締役：大滝雄介）は、2026年3月6日、創業100年を超える京町家改修に強みを持つ老舗・株式会社アラキ工務店（京都市右京区、代表取締役：荒木勇）の株式を100%取得し、事業を承継いたしました。

「大工を育て、地域の暮らしと文化を守る」という共通の志のもと、技術・雇用・文化を引き継ぐ、志の承継です。

■なぜ今、この承継なのか

左：株式会社アラキ工務店 前社長 荒木勇 ／ 中央：新社長 柴田秀俊 ／ 右：株式会社大滝工務店 社長 大滝雄介

日本全国で後継者不在による中小企業の廃業が深刻化するなか、建設・職人業界もその波を免れていません。特に、京都が誇る伝統的な建築様式「京町家」の改修・保全を担う職人集団の継承は、単なる企業存続を超えた「文化的損失の回避」という緊急課題となっています。

1925年（大正14年）創業のアラキ工務店は、約100年にわたって京町家の改修・保全を手がけてきた京都屈指の工務店です。20代から60代までの層の厚い職人集団を擁し、その技術力は業界内でも高い評価を受けてきました。しかし、事業承継者の不在という壁に直面。京都府事業承継・引継ぎ支援センターへの相談を経て、「志を同じくする企業への第三者承継」という道を選択しました。

一方、大滝工務店は1952年の創業以来、「本物の大工を育てる」ことを経営の根幹に据え、京都・舞鶴という地域でその理念を実践し続けてきました。アラキ工務店の職人育成・京町家保全への高い志と技術的知見に深く共鳴し、「この文化資本を途絶えさせてはならない」という強い使命感から、今回の承継決定に至りました。

■本事業承継の意義

京町家改修100年の技術を、組織として永続させる

アラキ工務店が積み上げてきた京町家改修のノウハウは、伝統的な工法はもちろん、材料を見極める目、地域ごとの建築慣習への理解など、長年の現場でしか培えないものばかりです。こうした技術は、一人の職人の引退とともに失われるのではなく、組織としてしっかり受け継ぎ、次の世代へ繋いでいきます。

大工育成のシナジーで、職人の新たなキャリアパスを創る

両社がそれぞれの地域で取り組んできた「社員大工の育成」を、今後は京都と舞鶴という二つのフィールドで連携させていきます。新築・リフォームを主軸とする舞鶴と、町家改修・保全を深めてきた京都。互いの現場を行き来することで、大工としての引き出しが広がり、職人としての成長の幅も大きく広がります。

中小企業M&Aの新しいモデルを示す

優れた技術と人材を持ちながらも、後継者が見つからずに廃業を余儀なくされる中小企業は全国に数多くあります。今回の承継は、利益や規模だけで相手を選ぶのではなく、「同じ志を持てるか」を軸に判断した第三者承継です。建設業に限らず、同じ悩みを抱える経営者や支援機関にとって、一つの参考になれば幸いです。

■代表コメント

事業承継に伴い、アラキ工務店では、前代表の荒木勇が取締役会長に就任し、大滝工務店専務取締役であった柴田秀俊が代表取締役に就任します。

株式会社アラキ工務店 取締役会長

長年にわたり守り続けてきた京町家改修の技術と、共に歩んできた職人たちを、大滝工務店様に託すことを決断いたしました。『大工を育てる』という志を同じくする仲間に引き継いでいただけることで、アラキ工務店が大切にしてきた伝統と文化が、これからも京都の町並みとともに生き続けると確信しています。

株式会社アラキ工務店 代表取締役 柴田秀俊

このたび代表取締役に就任し、身の引き締まる思いでいます。アラキ工務店が100年かけて積み上げてきた京町家改修の技術と、職人一人ひとりの誇りを背負う責任の重さをひしひしと感じています。職人たちと真摯に向き合い、この伝統をさらに前へ進めていけるよう、全力で取り組んでまいります。

株式会社大滝工務店 代表取締役 大滝雄介

アラキ工務店が長年積み上げてこられた京町家への深い知見と、それを支える素晴らしい大工集団を預かることに身の引き締まる思いです。地域は違えど『大工を育て、暮らしを守る』という根幹は同じ。今後は互いの強みを融合させ、京都全体の建築文化に貢献してまいります。

■会社概要

株式会社アラキ工務店

創業 ：1925年

所在地 ：京都府京都市右京区梅津高畝町52-2

事業内容 ：京町家の改修・保全、一般建築

HP ：https://www.kyoto-araki.jp/

株式会社大滝工務店

創業 ：1952年

所在地 ：京都府舞鶴市字南田辺126-5

事業内容 ：住宅、リフォーム、オフィス、社寺の設計・施工

HP ：https://ohtaki.co.jp/

