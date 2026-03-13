【ふるさと納税お礼品トレンド】みかんの旬は冬だけじゃない！3月は“春みかん”のベストシーズン

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、サイトに掲載しているふるさと納税お礼品情報をもとに、お礼品のトレンド情報をお届けします。

TOPIC1 みかんは冬だけじゃない！3月は“春柑橘”へ移り変わる時期

「みかん」は冬の定番という印象がありますが、実は春先にも注目が集まっています。2025年2月～4月の「みかん」カテゴリにおける寄付件数は前年同期比で約1.1倍に伸長しており、春先も前年を上回る水準で推移しています。さらに、さとふるの検索キーワードランキングでは「みかん」が2025年12月に6位、2026年1月には5位にランクインしており、冬から春先にかけて高い関心を集めていることがうかがえます。また、2025年2月～4月のお礼品の登録件数は2023年同期比で2倍以上に増加しており、ここ数年で選択肢が大きく広がっています。

このように、みかんは冬の定番というイメージを超え、春先にかけても安定した需要が続いています。3月は、冬に収穫された温州みかんを貯蔵することで酸味が落ち着き、よりまろやかな味わいになる時期です。さらに、「せとか」「はるみ」「不知火」などの中晩柑が出荷時期を迎え、品種の選択肢が広がります。主要産地の一つである愛媛県では、3月前後に温州みかんに加えて複数の中晩柑が重なるため、年間を通しても特に品種が豊富な時期にあたります。

さとふるの西日本エリアの営業担当からは「今年は出来が良く、例年以上に甘みがのっている」との声も寄せられています。ふるさと納税では産地直送や大容量、食べ比べセットなど多様なお礼品が揃っており、品種が豊富になる春先のみかんとの相性の良さも魅力です。

TOPIC 2 “西の二強”。人気産地ランキングでは、愛媛・和歌山の「柑橘」「みかん」が寄付全体の約8割を占める

2025年1月～12月の寄付件数を基に算出した「柑橘類（みかんを含む）」および「みかん」の人気産地ランキングでは、いずれも愛媛県が1位となりました。愛媛県は温暖な気候や日照時間の長さ、傾斜地を生かした栽培など、柑橘栽培に適した自然条件に恵まれています。さらに、温州みかんに加えて「紅まどんな」や「甘平」など多彩なブランド柑橘を展開しており、柑橘類の品目数は全国最多を誇ります（※）。品種ごとに出荷時期が異なるため、年間を通じて多様な柑橘を供給できる点も、ふるさと納税での高い人気につながっていると考えられます。

愛媛県内では八幡浜市や西予市、宇和島市などが代表的な産地です。なかでも八幡浜市は、県内でもトップクラスのみかん生産量を誇り、高品質ブランド「西宇和みかん」の主要産地として知られています。西予市も同ブランドを支える産地の一つです。また、宇和島市は愛媛みかん発祥の地とされ、県内の柑橘栽培の歴史を象徴する地域です。

こうした産地の強みに加え、さとふるでは八幡浜市と連携してお礼品登録の充実や露出強化に取り組んでいます。産地の強みと発信力の向上が相まって、寄付の集まりやすさにもつながっていると考えられます。

続く2位は和歌山県でした。和歌山県はみかんの収穫量が全国1位で、極早生から晩生まで幅広い品種が栽培されており、長期間にわたって安定的に出荷できる体制が整っています。こうした供給力の高さが寄付動向にも反映されているといえます。

和歌山県では有田市や湯浅町、海南市などが人気の産地です。特に有田地方で栽培される「有田みかん」は糖度が高く濃厚な味わいが特長で、地域団体商標として登録されている全国的なブランドです。温暖な気候や黒潮の潮風、急峻な段々畑といった自然環境が、コクと酸味のバランスに優れたみかんづくりを支えています。

このように、愛媛県と和歌山県が“西の二強”として、生産規模とブランド力の両面から寄付をけん引している構図がうかがえます。

※ 出典：愛媛県「かんきつ類の統計」2025年6月更新

TOPIC3 ふるさと納税で注目を集める「みかん」関連のお礼品

「さとふる」に掲載されている「柑橘・みかん」関連のお礼品は、2026年3月時点で20,000品以上にのぼり、豊富なラインアップが揃っています。青果はもちろん、みかんジュースやゼリー、ジャムなどの加工品まで、さまざまな方法でみかんを楽しめるお礼品が掲載されています。

【2025年「みかん」人気お礼品ランキングTOP5】

1位 三代目の頂みかんTHEプレミアム【小玉サイズ】5kg

[愛媛県八幡浜市] 寄付金額：15,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1088576

「頂みかん」は、先代から受け継いだ知恵と最新技術を掛け合わせ、「食べた人みんなを幸せにしたい」という強い想いを込めて作られた独自のブランドです。太陽をたっぷり浴びて育ったみかんは風味が豊かで、特に房を包む「じょうのう（薄皮）」が非常に薄いため、食べた後に口の中に残りにくいのが魅力です。希少な小玉サイズのみを厳選してお届けします。

お礼品レビュー

甘さと酸味のバランスが良くおいしかったです！

2位 先行受付2026年11月より順次発送【まごころ手選別】有田みかん3kg(2S～Lサイズ混合)

[和歌山県湯浅町] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1066150

和歌山で有名な「有田みかん」は、温暖な気候と南向きの急斜面に広がる段々畑で太陽をたっぷり浴びて育ちます。農薬の使用を抑えつつ、バランスのとれた甘さに仕上げています。さらに、選別機で転がすと傷がついたり味が損なわれたりする恐れがあるため、収穫したみかんは選別機にかけず、一つずつ手で選別した後、丁寧に箱詰めされたものが届きます。

3位 【高評価★4.4】 訳あり 愛媛みかん 5kg みかん職人武田屋

[愛媛県愛南町] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3074731

みかんの王道「愛媛みかん」は、寒くなる前は甘みと酸味のバランスが良く、すっきりとした味わいが楽しめます。寒さが本格化すると酸味が和らぎ、甘みがさらに増してきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1271_1_13cc411dc9d45e9c991ae14613966109.jpg?v=202603130451 ]

※ 集計期間：2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から「みかん」カテゴリお礼品に絞って算出

※ お礼品情報は2026年3月3日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

ふるさと納税注目の「柑橘」および「みかん」関連のお礼品

みかん以外の柑橘では、「せとか」「不知火」「まどんな」などの中晩柑の人気が高まっています。濃厚な甘みやとろけるような食感が特長で、贈答用としても支持を集めています。「さとふる」では、「さとふる限定」のお礼品や営業担当おすすめのお礼品なども展開しており、地域や生産者と連携した魅力的なお礼品づくりが進んでいます。

コウ果樹園の「柑橘の大トロ せとか約3kg」

[愛媛県八幡浜市] 寄付金額：13,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1269378

「せとか」は濃厚でジューシーな味わいと、とろけるような食感、上質な香りが特長の柑橘です。他の柑橘にはない贅沢なおいしさが詰まっています。皮は柔らかく、手で簡単に剥くことができ、内皮ごと食べられるのも魅力です。化粧箱に一つずつ丁寧に箱詰めされており、贈答品としてもおすすめです。

【紅プリンセスと同品種】「甘平×まどんな」愛果48号【2kg】《新品種》【家庭用】

[愛媛県八幡浜市] 寄付金額：13,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1602935

「愛果48号」は愛媛県で開発された新品種で、品種登録されたばかりの希少な柑橘です。「甘平」と「まどんな」の交配によって誕生し、出回る量がまだ少ないため注目されています。「甘平」の濃厚な甘みと、「まどんな」のゼリーのような食感を併せ持つのが特徴です。皮は薄くて剥きやすく、じょうのうも柔らかい品種です。

みかん めっちゃ甘いんじゃ 糖度12度以上 特秀品 箱込2kg(内容量1.8kg)

[和歌山県有田川町] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1253898

果実を傷つけずに糖度を測定し、糖度12度以上のものだけを選別して箱詰めしています。見た目の美しさ、大きさの均一さ、高い糖度という3つの基準を満たす果実のみを厳選しているため、選別には多くの手間と時間を要します。さらに、生育期の天候が品質に大きく影響することから、安定的な確保が難しい希少な品種です。

【2026年先行受付】静岡三ヶ日みかん 約3kg MまたはLサイズ【早生品種】

[静岡県浜松市] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1483798

「三ヶ日みかん」は静岡県の西端、浜名湖の北岸に位置する三ヶ日町で栽培されています。湖の水温の影響により、夏は涼しく冬は温暖な気候のもとで育ちます。早生品種は程よい酸味と甘みのバランスが良く、ジューシーな味わいが特長です。果皮が薄く、食べやすい点も魅力です。

愛媛限定栽培柑橘 甘平(かんぺい)3kg【訳あり】

[愛媛県八幡浜市] 寄付金額：15,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1138005

「甘平」は、 愛媛県内でも屈指のブランド産地である西宇和地区八幡浜市産で栽培されています。愛媛で生まれたオリジナル品種で、濃厚な甘みとシャキッとした歯触りが特長です。扁平な形が目印で、糖度が高く、果肉は薄く鮮やかなオレンジ色をしています。じょうのうも柔らかいため、そのまま食べられます。

【さとふる限定】(訳あり)先行受付 島のね農園ブランド まどんな 3kg

[愛媛県今治市] 寄付金額：13,500円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1563431

ゼリーのような食感と甘い果汁が特長の希少な柑橘です。口の中いっぱいに広がるプルプルとした食感とさわやかな香りが魅力で、何度でも味わいたくなるおいしさです。包丁でカットすると溢れ出る果汁も楽しめます。

※ お礼品情報は2026年3月3日時点のものです

