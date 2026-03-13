TVアニメ「Dr.STONE」×宝石専門店KARATZ 本格コラボ。描き下ろしグッズに加え、宝石鑑定士ルーペ＆鉱物コレクションを展開、東京・神戸でポップアップ開催

株式会社KARATZ

国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」（カラッツジェムマガジン：https://karatz.jp/）を運営する株式会社KARATZ（本社：東京都台東区）は、TVアニメ「Dr.STONE」とコラボレーションし、鉱物入りフラスコチャーム、鉱物コレクションセット、宝石鑑定士使用のロゴ入りルーペ＆ストラップセットの3アイテムに加え、新規描き下ろしイラストを使用したグッズ全8種を展開します。

また、2026年3月20日（金）より新宿マルイアネックス2F、4月22日（水）より神戸マルイ1Fにてポップアップストアを開催し、コラボアイテムおよびイラストグッズを販売します。オンラインストア「カラッツSTORE」では、4月29日（水）より販売を開始します。

TVアニメ「Dr.STONE」×KARATZ 特設ページ

https://store.karatz.jp/collections/dr-stone

TVアニメ「Dr.STONE」×KARATZコラボ アイテム

TVアニメ『Dr.STONE』の世界観を、宝石専門店KARATZならではの知見を活かして表現しました。実用性にこだわった宝石鑑定士使用の本格ルーペや、作中に登場する鉱物コレクションなど、従来のキャラクターグッズの枠を超えた本格的なアイテムを展開します。作品のテーマである「科学によって世界を切り拓く」魅力を、実際に手に取りながら体感できるラインナップです。

宝石鑑定士使用のロゴ入りルーペ＆ストラップセット（解説カード付き） 6,600円

鉱物コレクションセット（10種セット／解説カード付き） 15,400円

鉱物入りフラスコチャーム（全7種／クリアカード付き） 3,960円

（価格はすべて税込）

TVアニメ「Dr.STONE」×KARATZコラボ 新規描き下ろしイラストグッズ

TVアニメ『Dr.STONE』の新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやキーホルダー、缶バッジ、ステッカーなど、多彩なグッズを展開します。キャラクターそれぞれの個性や作品の世界観を楽しめるラインナップとなっています。

さらに、ポップアップストア会場では、コラボグッズを税込2,200円ご購入ごとに、描き下ろしビジュアルを使用したクリアカード（全7種）をランダムで1枚プレゼントする限定特典をご用意しています。

TVアニメ「Dr.STONE」×KARATZ コラボのこだわり

TVアニメ「Dr.STONE」の世界観を、宝石専門店KARATZならではの視点で形にしました。描き下ろしイラストグッズに加え、実際に宝石鑑定士が使用するルーペや、作品に登場する鉱物をモチーフにしたコレクションセットなど、“科学に触れる体験”を楽しめるアイテムを展開します。大人から子どもまで、知的好奇心を刺激するラインナップです。

販売について

KARATZポップアップストア

期間限定のポップアップストアを東京・神戸の2会場で開催いたします。

【東京会場：新宿マルイ アネックス】

開催場所：新宿マルイアネックス 2F

開催期間：2026年3月20日（金）～3月26日（木）

営業時間：

【平日】11:00～20:00

【土・日】10:30～19:00

※最終日3月26日（木）は17:30までの営業となります。

【神戸会場：神戸マルイ】

開催場所：神戸マルイ 1F

開催期間：2026年4月22日（水）～4月28日（火）

【平日】11:00～20:00

【日・祝】10:30～20:00

※最終日はは17時30分までの営業となります。

ポップアップストア 会場限定特典

新宿マルイアネックスと神戸マルイで開催されるポップアップストアで、コラボアイテムを2,200円以上ご購入いただいた方にクリアカード（描き下ろし）をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。

オンラインストア「カラッツSTORE」



ポップアップストア終了後、オンラインストア「カラッツSTORE」にて事後通販を予定しております。

詳細は後日、販売ページにてご案内いたします。

販売ページ：https://store.karatz.jp/collections/dr-stone

※会場限定特典のクリアカードは付属しません。

KARATZ（カラッツ）とは

株式会社KARATZ（カラッツ）は、「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」「宝石の輝きと共に皆様を笑顔にしたい」そんな願いとともに、宝石にまつわる多くの情報を発信している会社です。

web情報メディア、SNSでの発信だけでなく、米国宝石学会（GIA）や国際宝飾展（IJT）で講演をしたり、都内にて小学生講座や宝石好きの方を対象としたイベントを開催するなど、あらゆる方法にて多くの方に正しい知識を伝える活動を行っています。

また、近年書籍制作にも力を入れており、著書に「有名石から超希少石まで美しい写真でよくわかる宝石図鑑(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b626891.html)」（日本文芸社）、「小さな宝石の本(https://liberalsya.com/11_978-4-434-34769-6/)」（リベラル社）があります。

KARATZの取り組み

株式会社KARATZ（カラッツ）は、宝石鑑定士が宝石の正しい知識を発信したり、誰もが気軽に相談できる場所を提供したいという思いから、設立以来、宝石専門情報メディア『KARATZ Gem Magazine（カラッツ・ジェムマガジン）』（https://karatz.jp/）を中心に、Twitter、Instagram、FacebookなどSNSも活用しながら、宝石にまつわる多くの情報を発信し続けてきました。

『KARATZ Gem Magazine』は宝石の基礎知識だけでなく、本物と偽物の違いや見分け方、宝石業界の著名人へのインタビューなど多岐にわたり情報発信を続けています。

一般の方だけでなく、業界にも読者が多くいるのが特徴で、月間訪問者数は約20万人を超え宝石専門媒体としては国内最大級の規模です。

また、国内最大級の取り揃えを誇る、宝石専門通販サイト『KARATZ STORE（カラッツ・ストア）』（https://store.karatz.jp/）の運営に加え、2018年、2019年に都内で小学生を対象とした宝石講座を、2019年秋にはベネッセコーポレーション主催イベント「たまひよ ファミリーパーク」内で親子向けの宝石講座を、そして、2020年7月と9月には宝石好きの方を対象とした体験型イベントを主催し、宝石を身近に触れ、楽しんでもらいながら正しい知識を広めるための活動も行ってきました。

今後もインターネットやイベントなどを中心に同様の取り組みを続け、宝石を愛する全ての人が宝石とともに豊かな生活を送れるような環境づくりのための企業活動を行っていきたいと考えております。

株式会社KARATZ 会社概要

会社名：株式会社KARATZ（カラッツ）

代表者：代表取締役 小山慶一郎

本社所在：東京都台東区上野5丁目26番4号オフィスR4F

設立日：2017年11月29日

事業内容：宝石専門情報メディア、宝石通販サイト、宝石査定アプリの運営

会社HP：https://karatz.co.jp/

＜運営サービス＞

・KARATZ Gem Magazine（カラッツジェムマガジン）：https://karatz.jp/

・KARATZ STORE（カラッツストア）：https://store.karatz.jp/

・KARATZ AUCTION（カラオク）：https://karatz.jp/karaoku/

・KARATZ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/karatz_official

・KARATZ公式Instagram：https://www.instagram.com/karatz_official

・KARATZ公式Facebook：https://www.facebook.com/karatz.jp

・代表小山X（旧Twitter）：https://twitter.com/keiichiro_oyama

・代表小山note：https://note.com/keiichiro_oyama

・KARATZ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCePLrhj37krb5gaoSJvOcV(https://www.youtube.com/channel/UCePLrhj37krb5gaoSJvOcVg)