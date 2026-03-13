令和8年3月14日 アミューズメントCUE奈良三条店リニューアルオープン！

株式会社CUE

株式会社CUE（本社：大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル3F 代表取締役：杉本さやか）は、直営店舗である「アミューズメントCUE奈良三条店」をリニューアルオープンいたします。

クレーンゲームフロア拡大！１～３Fに大量増台！

話題のフック設定や台湾式クレーンゲームなど「いま」のトレンドが１～３階ですべてご体験いただけます。

リングの形は〇だけじゃない！ラーメン山盛り！

景品GET率重視！遊び方や景品の種類にも「コダワリ」あり！

カプセルトイは当社製品のクルポン9を70台設置。1Fだけではなく3Fにもカプセルトイあります！3Fはキャッシュレス決済専用の「ミライ」型カプセルトイコーナーです！

ハイパープレミアムカプセル、初登場！ルイヴィトンやエルメス、グッチなど憧れのハイブランドがいっぱい！！

キャッシュレス決済にも対応し、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済すべてに対応！このロッカーガチャ…はずれなし！必ずロッカー景品をGET！

窓数600で地域最大級のロッカーガチャ！人気YouTuberからも撮影依頼の絶えない、人気コンテンツがより一層パワーアップして奈良三条店で登場です！

株式会社CUEでは、アミューズメント機器の開発やゲームセンターの運営、機器レンタルをおこなっております。たくさんのお客様に必要とされる機器開発や店舗運営おこなわせていただき、さらなる発展と感動をお届けすることを目標に今後とものご声援よろしくお願いいたします。



アミューズメントCUE奈良三条店

住所：奈良県奈良市三条町478-1(https://share.google/szyGrAicQwLsTie6u)

公式HP：https://www.am-cue.com/sanjyou/

公式X：https://x.com/CUE_nara

公式Instagram：https://www.instagram.com/cue.narasanjyo?igsh=YjEzNDM5azJxNGJr