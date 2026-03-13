人材紹介会社の株式会社リアンコネクトが株式会社ワールドインテックより「2025年度 従業員定着優秀賞」を受賞 ― 過去にはベストパートナー賞4年連続受賞・殿堂入り ―

株式会社リアンコネクト

人材紹介・採用支援事業を展開する株式会社リアンコネクト（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：飯田 和弘）は、株式会社ワールドインテック（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役会長：伊井田 栄吉）より

「2025年度 Employee Retention Excellence Award（従業員定着優秀賞）」 を受賞したことをお知らせいたします。

本賞は、株式会社ワールドインテックのパートナー企業の中でも、入社後の定着率や安定した就業につながる人材紹介において、特に高い成果を上げた企業に贈られる表彰です。

リアンコネクトはこれまで継続的に人材紹介を行い、多くの人材輩出に加え、入社後も安定して活躍できる人材の紹介実績が評価され、今回の受賞に至りました。

なお、リアンコネクトは、2024年度の採用活動への貢献が評価され、同社より 「ベストパートナー賞」 を受賞し殿堂入りを果たしています。同賞は 2021年から4年連続で受賞しており、長年にわたり人材領域におけるパートナーとして評価をいただいています。

2025年度 Employee Retention Excellence Award（従業員定着優秀賞）の表彰状授賞式の様子（左から株式会社ワールドインテックのお二人と弊社社員）

■株式会社ワールドインテック 担当者様からの表彰コメント

株式会社ワールドインテック 担当者様から、今回の受賞にあたり次のコメントをいただいています。

「2025年度もベストパートナーとして多くのご支援をいただきありがとうございました。

数多くの人材輩出はもちろんですが、入社後の定着率が高く、就業開始後も安定して活躍できる人材の紹介を通じて、当社の継続的な人材確保に大きく貢献いただき感謝しております。

感謝の形としてささやかながら記念品を贈呈させていただきました。」

■株式会社リアンコネクト 執行役員 岡田雄揮の受賞コメント

この度、株式会社ワールドインテック様より「2025年度 従業員定着優秀賞」をいただき、大変光栄に思います。

今回の受賞は、日頃から求職者の方一人ひとりと向き合い、企業様にとっても長く活躍いただける人材のマッチングを追求してきた結果だと感じています。

リアンコネクトでは、人材をご紹介するだけでなく、入社後も安心して働き続けられる環境につながるマッチングを大切にしています。

今後もパートナー企業様との連携を深めながら、企業様の人材確保と求職者のキャリア形成の双方に貢献できるサービスの提供に努めてまいります。

■今後の取り組み

リアンコネクトは今後も、企業と求職者双方にとって価値あるマッチングを実現し、安定した雇用創出と人材不足の解決に貢献していきます。

また、パートナー企業との協力体制をさらに強化し、より質の高い人材サービスの提供を目指してまいります。

■株式会社ワールドインテック 概要

・社名：株式会社ワールドインテック（英文表記：WORLD INTEC CO., LTD.）

・本社所在地：（福岡本社）福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6F

・設立年月日：2014年（平成26年）2月4日

・代表者：代表取締役会長 伊井田 栄吉

・HP：https://www.witc.co.jp/about/profile/

■株式会社リアンコネクト 概要

・社名：株式会社リアンコネクト

・本社所在地：大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4番7号 新瓦町ビル7階

・設立年月日：2017年10月

・代表者：代表取締役 飯田 和弘

・HP：https://www.lienconnect.co.jp/