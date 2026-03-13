能登の海の幸とともに全国の美味しいものを楽しむイベントを開催します。復興支援の一環として、食を通じた応援の輪を広げます。
「食べて応援！」能登の食材と全国の美味しいもので復興を後押し
2024年1月1日に発生した能登半島地震、そして9月の豪雨災害。
二度の大きな災害からの復興に向けて、能登の魅力である美味しい海の幸を堪能できるイベントを
開催します。
「食べて応援！」を合言葉に能登産の新鮮な海産物をはじめ、全国の美味しいものを楽しめるイベントです。
炭火で焼く旬のカニや牡蠣など、能登の豊かな海の幸をBBQスタイルで心ゆくまでお楽しみください。
今回は大垣市様にも主旨をご理解いただき、後援という形で応援いただいております。
また、大垣市内の２つの商業施設で同時開催を決行します！
これにより、昨季よりさらに多くの方にご来場いただくことが可能となります！
ぜひぜひ、お誘いあわせのうえ会場までお越しください。
ご来場いただき皆様に楽しんでいただくことが、復興への大きな一歩となります。
ご来場を心よりお待ちしております。
より多くの方に能登の魅力を感じていただくため、一部メニューを協賛価格でご提供いたします。
ぜひ、能登の現地の雰囲気を味わいにご来場ください。
■カニ汁 1杯 200円
■能登牡蠣 1個 150円
■輪島の朝市セット 1,500円
■能登応援セット 3,900円
■カニ各種 1杯 1,000円～
※いずれも数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください
家族や友人と一緒に、美味しい能登の味で笑顔になりませんか？
その笑顔が、きっと能登の力になります。 みんなで食べて、能登に元気を届けましょう！
※売上の一部を能登復興支援として石川県被災地に寄付いたします
【開催概要】
イベント名：『出張 能登炉ばた』
会 場 １.：イオンモール大垣 特設会場
〒503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００
お問合せ ：070-9012-8481（直通）
会 場 ２.：アクアウォーク大垣 特設会場
〒503-0015 岐阜県大垣市林町６丁目８０－２１
お問合せ ：090-5191-5649（直通）
期 間 ：2026年3月20日（金・祝）-4月19日（日）
営業時間 ：12：00～21：00（L.O.20：30）