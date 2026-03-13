『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」開催中！ピックアップガシャにUR「グフカスタム(EX)」/UR「ノリス・パッカード」などが登場！

写真拡大 (全20枚)

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」が開催されたことをお知らせいたします。さらに、UR「グフカスタム(EX)」/UR「ノリス・パッカード」などが新たに登場するピックアップガシャも開催中です。


また、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念キャンペーンとして新たにSSRキャラクター「エメラルダ・ズービン」を配布中です。




＜アプリダウンロードはこちらから＞


●App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665


●Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


●PC版 Google Play Games：


https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP



＜公式X＞


https://x.com/ggene_eternal



ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」開催中！





ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」が開催中！


「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」のシナリオを追体験できます。


イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを入手しましょう！




今回のストーリーイベントではOVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」で使用された「嵐の中で輝いて」などの楽曲がストーリーイベント画面やステージにて期間限定で視聴いただけます。


また、エターナルパス加入特典のアニメ視聴機能に「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」が追加されています！


イベントと合わせて楽曲やアニメもぜひご視聴ください。



▼イベント詳細▼


・イベント開催期間：開催中 ～ 4/1 11:59まで（予定）


・楽曲視聴期間：開催中 ～ 4/7 11:59まで（予定）



※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※アニメ視聴権は配信日から90日間の視聴期限があります。


※PC版 Google Play Gamesではアニメ視聴機能は利用できません。


※詳細はアプリ内をご確認ください。



UR「グフカスタム(EX)」/UR「ノリス・パッカード」、


UR「サイコ・ハロ(EX)」/UR「サイコ・ハロ」などが登場するピックアップガシャが開催中！





「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中です！


期間限定ユニットとして、UR「グフカスタム(EX)」/UR「ノリス・パッカード」が登場！


また、UR「サイコ・ハロ(EX)」/UR「サイコ・ハロ」や、URサポーター「エレドア・マシス&ホバートラック」などが登場します。










▼ガシャ詳細▼


・開催期間：開催中 ～ 4/1 11:59まで（予定）



※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※詳細はアプリ内をご確認ください。



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念したプレゼント実施中！


第7弾はSSR「エメラルダ・ズービン」がもらえる！



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念プレゼント第7弾として、SSRキャラクター「エメラルダ・ズービン」とダイヤ300個を配布中！



第1弾から第6弾までのプレゼントも配布中ですので、まだ受け取っていないユーザーは、ぜひアプリ内の「プレゼント」からお受け取りください！



▼3/13～　配布開始


・SSRキャラクター「エメラルダ・ズービン」


・ダイヤ300個




▼配布中キャラクター


・SSR「レーン・エイム」


・SSR「ギギ・アンダルシア」


・SSR「ケネス・スレッグ」


・SSR「ハサウェイ・ノア」


・SSR「ジュリア・スガ」













▼配布中ユニット


SSR「アリュゼウス」




SSRユニット「アリュゼウス」は「テンション「超強気」以上で、バトル中HPが0になると別ユニットに変化する（1バトルに1回）」脱出機能をもつユニットです（※脱出後のユニットの地形適正が「ー」のみの場合脱出は行われません）。


開催中の公開記念パネルミッションにて最大まで限界突破することが可能ですので、ぜひ全パネル達成、最大まで強化を目指してみてください！



※いずれも1アカウントにつき1回のみの獲得となります。


※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。


※プレゼント配布期間：開催中 ～ 5/31 23:59まで（予定）


※パネルミッション開催期間：開催中 ～5/31 11:59まで（予定）


※配布されたダイヤは、30日以内にお受け取りください。


※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。



3月14日（土）開催！


ジージェネエターナルオフィシャルファンミーティング配信ページオープン！





3月14日（土）に開催されるオフィシャルファンミーティングの配信ページをオープンしました！


当日、ステージの模様の一部を生配信いたします。


お見逃しなく！



■放送予定日時


2026年3月14日（土）15:00 ～ 16:00（予定）



■配信ページURL


URL: https://youtube.com/live/wWGrQyR4YAw



■出演者（敬称略）


MC：阪口 大助


アシスタントMC：竹田 海渡


ゲスト：置鮎 龍太郎


小島 省吾　『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』 プロデューサー



※出演者に関して予告なく変更になる可能性があります。



SDガンダムジージェネレーションエターナル オフィシャルファンミーティング特設サイト


https://gget.ggame.jp/jp/special/1st-anniv/event/2026/



「Bandai Namco Entertainment Web Store」対応！


今ならおひとり様1回限定でダイヤ3,000個が無料で購入できる！



Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応！


Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。


Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中です。



ぜひアカウント連携の上、ご購入ください！



■Web Storeはこちら


https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp




※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。


※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。


※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。



『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは



「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！


本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。


１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能


マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！





２.迫力ある演出と共に原作を追体験


数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。


知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！





３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成


ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！


また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！





４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手


強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。


初期開発可能なユニットは350以上！


また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する


ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！





５.96のガンダム作品から800機以上が参戦！20のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！


本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！


現在、96作品から850機以上が参戦！


参戦している全作品は以下の通りとなっています。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2112_1_9a4a6b6c36cdedd4fbd19c5e348ee25c.jpg?v=202603130151 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です






「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？



「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から


自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった


シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、


ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。



原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、


作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、


「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。



新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。


ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。


製品概要



タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル


ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）


配信開始日：配信中


販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金


配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。


●App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)


●Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


●PC版 Google Play Games


https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字


公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/


公式X：https://x.com/ggene_eternal


著作権表記：(C)創通・サンライズ　(C)創通・サンライズ・MBS


配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント


※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。


※画面は開発中のものです。


※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。


※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。


※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Playは Google LLC. の商標です。