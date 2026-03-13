トレーディングボックスブランド「BUSHIROAD THE BOX」が新登場！第1弾の発売商品を一挙公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年7月に新しいトレーディングボックスブランド「BUSHIROAD THE BOX」が登場することをお知らせいたします。

選んで、開けてドキドキ・ワクワク感が楽しめるトレーディングボックスブランドが新登場！

ブシロードクリエイティブがおくる新しいトレーディングボックスブランド「BUSHIROAD THE BOX（ブシロード ザ ボックス）」が7月31日より登場。

選んで、開けて、ドキドキ。開封の瞬間までワクワクが止まらない！

ミニサイズのフィギュアやぬいぐるみをメインに、さまざまな商品を展開予定です。

全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップなどでお買い求めいただけます。

7月31日(金)発売予定の第1弾商品を一挙公開！

▼ぬいぐるみ商品

BUSHIROAD THE BOX 転生したらスライムだった件 ゆめぬい

【価格】

[1個] 550円（税込）

[1BOX（6個入り）] 3,300円（税込）

【種類数】

全5種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

▼フィギュア商品

BUSHIROAD THE BOX ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド/戦闘潮流 コレクションフィギュアRICH

【価格】

[1個] 550円（税込）

[1BOX] 3,300円（税込）

【種類数】

全5種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

BUSHIROAD THE BOX Skater JOHN フィギュアキーホルダー

【価格】

[1個] 660円（税込）

[1BOX] 3,960円（税込）

【種類数】

全5種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

BUSHIROAD THE BOX DEATH NOTE コレクションフィギュア RICH

【価格】

[1個] 550円（税込）

[1BOX] 3,300円（税込）

【種類数】

全5種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

BUSHIROAD THE BOX ポンポネット フィギュアキーホルダー

【価格】

[1個] 440円（税込）

[1BOX] 2,640円（税込）

【種類数】

全5種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様







▼雑貨商品（ラバーキーホルダー、缶バッジ、アクリルスタンド

BUSHIROAD THE BOX 呪術廻戦 ラバーキーホルダー

【価格】

[1個] 330円（税込）

[1BOX] 2,640円（税込）

【種類数】

全7種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

BUSHIROAD THE BOX 名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド

【価格】

[1個] 330円（税込）

[1BOX] 2,640円（税込）

【種類数】

全7種

※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様

発売情報や今後の新商品情報は、ブシロードクリエイティブ公式Xで発信予定です。

※画像と実際の商品は異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ブシロードクリエイティブ公式X：https://x.com/bushi_creative

ブシロードクリエイティブ公式サイト：https://bushiroad-creative.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)OFFICE SHIBACHAN

(C)大場つぐみ・小畑健／集英社

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.，LTD.

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

