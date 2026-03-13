追悼・長谷川和彦監督、貴重資料も大公開！！『映画秘宝』5月号、3月21日発売！

合同会社秘宝新社

『青春の殺人者』と『太陽を盗んだ男』。 たった2本の傑作を残して逝った伝説の映画監督・長谷川和彦。

彼の晩年を見守った映画評論家・イラストレーターの三留まゆみが長谷監督の最後の日々を記録した超貴重資料と今まで描いたイラストを一挙掲載する「長谷川和彦追悼画報」。

松本清張賞を受賞した茨城県東海村が舞台の 女子高生ノワール小説が映画化、若者層にリアルな熱狂を呼んで ロングラン上映中の『万事快調 オール・グリーンズ』監督直撃インタビュー。

上下巻問答無用で面白いと評判のアンディ・ウィアーのSF『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が待望の映画化! 存分に楽しむには予告編も見たらいけないとまで言わしめた 作品世界に迫る! 加えて今見るべき傑作SF映画5選!

その他、荒俣宏原作映画『帝都物語』復活計画追跡、 スピルバーグの陰謀映画大全など読みどころ満載!



映画秘宝5月号（vol.282）

2026年3月21日発売

定価：\1,650（税込）

発行：合同会社秘宝新社



映画秘宝サイトへはこちらから(http://hiho.co.jp/)



帝都物語クラウドファンディングへはこちらから(https://motion-gallery.net/projects/teito4k)