GREENCOLLAR × ニュージーランド航空共同プレゼントキャンペーンを開催。ニュージーランド産の日本品種クラフトぶどう『極旬』をプレゼント

株式会社GREENCOLLAR（以下、「GREENCOLLAR」）とニュージーランド航空は、ニュージーランドにて栽培された旬のぶどうのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

GREENCOLLARは、季節が真逆の北半球（日本・山梨）と南半球（ニュージーランド・ホークス・ベイ）を行き来し、日本品種の生食用ぶどう「極旬」を通年で栽培しています。

日本とニュージーランドを舞台に事業を展開するGREENCOLLARにとって、両国を直行便で結ぶニュージーランド航空は、栽培を担う社員の往来と収穫したぶどうの輸送を支える重要なパートナーの一社です。こうした事業上の連携を背景に、このたび初の共同キャンペーンを実施いたします。

また本キャンペーンをきっかけに、今後、両社は旬のぶどうの輸送にとどまらず、ニュージーランドでの滞在型の旅の魅力発信にも取り組んでまいります。現地でぶどう栽培を担う日本人社員の視点から、雄大な自然の中での暮らしや仕事の様子、食を楽しむ日常とともに、“暮らすように旅する”リアルな現地体験のヒントをお届けする予定です。

日本品種・ニュージーランド産 採れたてぶどうプレゼントキャンペーン

北半球と南半球、年2回ぶどうを育てるGREENCOLLARだからこそ実現できる特別なキャンペーンです。日本と季節が反対のニュージーランドで3月上旬～4月下旬に旬を迎え、日本の熟練の技術によって育てられた日本品種のクラフトぶどう「裏旬」を、抽選で20名様にプレゼントします。この機会に、今だけの希少な旬の味わいをぜひお楽しみください。

【キャンペーン概要】

- 応募期間：2026年3月13日(金) ～ 3月24日(火)- 賞品内容：極旬「裏旬 雄宝（1房）」- 当選人数：20名様- 応募方法：ニュージーランド航空公式サイト キャンペーンページ内の応募フォームにて必要事項を入力してください。応募フォームURL：https://www.airnewzealand.jp/gokushun-grape-present-2026※応募フォームが表示されない場合は、別の端末やブラウザでお試しください。- 発送・賞品のお届け：2026年4月初旬頃※当選者にはGREENCOLLARから応募時のメールアドレスに当選通知をお送りいたします。沖縄県、離島、島しょ地域へのお届けはできません。

【お届けするぶどうについて】

今回プレゼントするのは、極旬「裏旬 雄宝（1房）」です。爽やかな甘みと、滴るような果汁。一粒一粒がふくよかに実った、大玉ぶどうです。種がなく皮ごとお召し上がりいただけるため、口に含んだ瞬間から、みずみずしい果汁と澄んだ甘さが広がります。酸味はごく穏やかで、甘さを引き立てながらも後味は驚くほど軽やか。大粒ならではの満足感がありながら、次の一粒へと自然に手が伸びる、上質で記憶に残る味わいの品種です。

詳しくはこちら

https://gokushun.com/products/2026-ura-yh-1

極旬 裏旬 雄宝（1房）

株式会社GREENCOLLARについて

三井不動産グループの事業提案制度「MAG!C」から誕生したGREENCOLLARは、季節が真逆の北半球(日本)と南半球(ニュージーランド)で高品質な日本品種の生食用ぶどうを通年生産し、旬を極めたぶどう「極旬」を世界へ販売する事業を推進しています。事業を通じて「より人間らしく、しぜんと生きる=グリーンカラー」という新しいライフスタイルを実現するとともに、新たな農業のかたちを提案しています。

株式会社GREENCOLLAR

所在地| 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

WEB | https://gokushun.com/pages/about

Instagram | https://www.instagram.com/goku.shun/

代表取締役 | 大場修、小泉慎、鏑木裕介

設立日 | 2019年12月25日

GREENCOLLAR ニュージーランド 極旬農園GREENCOLLAR | 極旬



ニュージーランド航空について

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、ニュージーランドと日本を含む アジア、オセアニア、北米、南太平洋諸国間を運航。日本からニュージーランド間を直行便で運航する唯一の航空会社で、成田-オークランドを毎日1便運航しています。9月中旬からは週3便増便し、さらに便利に。空の玄関口オークランドからは充実したフライトネットワークでニュージーランド国内19都市への乗り継ぎが可能です。乗った瞬間からニュージーランドのあたたかさを感じていただける、ニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

公式サイト：airnewzealand.jp(https://www.airnewzealand.jp/)

Instagram：@airnzjp(https://www.instagram.com/airnzjp/)

X：@AirNZJP(https://x.com/AirNZJP)

Facebook：@AirNZJP(https://www.facebook.com/AirNZJP)