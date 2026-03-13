【川崎市】「分けない。比べない。取り残さない。」すべての子どもと家庭を地域で支えるNPO法人GAIA.KAWASAKIが設立。4月15日に川崎市長を表敬訪問。

特定非営利活動法人GAIA.KAWASAKI

町内会、子ども会、PTAの現役役員や介護福祉や飲食のプロ、建築士、法人代表など多方面で活躍するメンバーが集結。

NPO法人GAIA.KAWASAKI（所在地：神奈川県川崎市、代表理事：保科卓也）は、発達障害の診断有無にかかわらず、すべての子どもとその家庭が地域で安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、2026年1月に設立されました。本格的な活動開始にあたり、2026年4月15日（水）に川崎市長を表敬訪問し、地域福祉の展望についてご報告いたします。

■ 背景：すべての親子に「居場所」を。制度の隙間を埋める地域力。

現在、発達障害の傾向がありながらも確定診断に至らない「グレーゾーン」の子どもたちは、公的な福祉サービスや制度の対象外となるケースが多く、家庭が孤立を深める大きな要因となっています。

長年、川崎市内で町内会会長やPTA、子ども会などの地域活動に深く携わってきた代表の保科卓也は、活動の現場でこうした「制度の狭間」に置かれた親子の切実な状況を目の当たりにしてきました。

「すべての子どもを地域で包み込む仕組みが必要だ」という強い想いから、地域の教育・福祉のキーマンが集結し、本法人が誕生しました。

■ 地域で子どもと家庭を支える「3つの活動」

現在、川崎市内において、以下の3つの柱を中心に活動を展開しています。

1. みんなの食堂（食を通じたつながり）

・ 子ども食堂： 毎週金曜日。孤食を防ぎ、子どもたちが地域の大員として温かく迎えられる場。

・ ママパパ食堂： 月１～２回水曜日。乳幼児を育てる保護者のためのリフレッシュと交流の場。

2. 寺子屋（学習・居場所支援）

・ 川崎市の委託事業として実施。学習の遅れや不安を感じる子も、自分のペースで自信を取り戻せる「安心できる学び舎」を提供。

3. コミュニティスペース（交流と相談）

・ 発達特性やグレーゾーンのお子さんを持つ家庭が、気兼ねなく情報交換できる拠点。将来的には、特性を強みに変える社会参加や就労支援のネットワーク構築を目指します。

■ 川崎市長表敬訪問の概要

地域組織（町内会・学校）とNPOが手を取り合い、いかにして「誰一人取り残さない地域づくり」を実現するか、そのビジョンを共有いたします。

・ 日時： 2026年4月15日（水） 14:45 ～ 15:00

・ 場所： 川崎市役所

・ 訪問者： NPO法人GAIA.KAWASAKI 代表理事 保科 卓也 ほか 理事メンバー

■ 代表理事：保科 卓也（ほしな たくや） プロフィール

高津区千年新町町内会会長、高津区全町内会連合会理事、川崎市PTA連絡協議会副会長などを務める。長年の地域教育活動を通じ、行政や既存の組織だけでは手が届きにくい「家庭の孤立」を実感。2026年、志を共にする仲間と共にGAIA.KAWASAKIを設立。

■ 団体概要

・ 団体名： NPO法人 GAIA.KAWASAKI

・ 代表理事： 保科 卓也

・ 主な活動： 子ども食堂、学習支援（寺子屋）、親子の居場所づくり、発達特性のある子どもの社会参加支援

・ リットリンク（活動詳細） https://lit.link/gaiakawasaki

・ Instagram https://www.instagram.com/npo.gaia.kawasaki/

・ YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@gaiakawasaki

■本件に関する取材・お問い合わせ先

NPO法人 GAIA.KAWASAKI 事務局

メール：info.gaia.kawasaki@gmail.com