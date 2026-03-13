【新曲リリース】EYE VDJ MASA（武藤将胤）、視線入力で作曲した新曲『SPACE DANCE』を本日配信開始

一般社団法人WITH ALS

一般社団法人WITH ALSは、2026年6月20日（土）にEXシアター六本木にて開催される難病ALS啓発音楽フェス「MOVE FES. 2026」に向けて、EYE VDJ MASA（武藤将胤）による新曲『SPACE DANCE』を本日3月11日（火）より各音楽配信サービスにてリリースいたします。

♪ 楽曲を聴く :https://spaceshowerfuga.lnk.to/spacedance

開催10周年を迎える本フェスには、清春、内澤崇仁（androp）、SOME≡LINEZ、和合由依＋FLY DANCERS、AIMI SEKIGUCHI（せきぐちあいみ）、かんばらけんた、M＋＋DANCERS など豪華アーティストが出演。NTT、オリィ研究所、東京大学、慶應義塾大学KMDなどの研究者によるALS TALK SHOWも開催されます。

■ 視線入力で生み出された、宇宙を舞うダンスナンバー

『SPACE DANCE』は、ALSと共に生きながらクリエイター・アーティストとして活動を続ける武藤将胤が、視線入力技術を駆使して作曲した楽曲です。宇宙空間の広がりと浮遊感をイメージしたダンスナンバーとして、身体の制約を超えて音楽で踊る喜びを表現しています。

本楽曲は、開催10周年を迎える「MOVE FES. 2026」のテーマ「THANKS × RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」を体現する作品として、支えてくださったすべての方々への感謝と、次の10年への希望を込めて制作されました。

■ 武藤将胤 コメント

「6月20日に開催するMOVE FES.2026に向けて、視線入力で作曲した新曲『SPACE DANCE』をリリースしました。宇宙をイメージしたダンスナンバーに仕上がっています。ぜひ各種音楽配信サービスで聴いていただき、6月20日はMOVE FES.2026で一緒に踊りましょう！皆様のお越しをお待ちしています。」

■ 楽曲情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45877/table/18_1_6e67a1334ada88a369c8c5ef88a8e356.jpg?v=202603130451 ]

■ 「MOVE FES. 2026」

出演アーティスト・登壇者

【MUSIC LIVE】

清春 / 内澤崇仁（androp） / SOME≡LINEZ / NOBU / 和合由依＋FLY DANCERS / EYE VDJ MASA / Cleina Ann / AIMI SEKIGUCHI / かんばらけんた / M＋＋DANCERS

【ALS TALK SHOW】

吉藤オリィ（オリィ研究所） / 平野裕加里（LIBRA） / 荻野幹人（東京大学） / 南澤孝太（KMD） / 中村真理子（NTT） / 黒川久里子（せりか基金）

開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45877/table/18_2_1818fc7f0b949b70826fcc682af90d99.jpg?v=202603130451 ]

＜チケット情報＞

e+（会場チケット）：https://eplus.jp/sf/detail/2617630001-P0030004(https://eplus.jp/sf/detail/2617630001-P0030004)

ZAIKO（オンライン配信）：https://withals.zaiko.io/e/movefest2026(https://withals.zaiko.io/e/movefest2026)

■EYE VDJ MASA / 武藤将胤プロフィール

一般社団法人WITH ALS 代表理事 / COMMUNICATION CREATOR / EYE VDJ / 株式会社オリィ研究所 当事者顧問 / 一般社団法人Metaverse Japan アドバイザー

39歳、ALS患者。ALSクリエイター・アーティストとして活動しながら、エンターテイメント、テクノロジー、介護の３領域で課題解決に取り組む。2020年東京パラリンピック開会式、2022年CANNES LIONS、2023年ARS ELECTRONICA、2024年SXSW、2025年大阪関西万博など、国内外のイベントに多数出演。「EYE VDJ MASA」として、音楽、ファッション、メディアアート作品、多くのアーティストとのコラボレーション作品を制作。

■WITH ALSについて

一般社団法人WITH ALSは、自身のALS闘病体験を通じて、世界中にALSを周知し、認知・理解を拡大させることで、治療方法や支援制度を向上させることを目的とする。また、ALS患者やその家族、非患者のQOL向上に貢献する、コンテンツ開発・支援活動を様々な方法で実施する。 http://withals.com/(http://withals.com/)

難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）は、 2025年現在、有効な治療法が確立されていない指定難病。意識や五感は正常のまま身体が動かなくなり、やがて呼吸障害を引き起こす。延命のためには、人工呼吸器が必要。平均余命は、3～5年。呼吸器を装着する事で生きることはできるが、身体能力に加え発話能力も失っていく。現在年間約10万人に1人が発症しており、世界で約40万人、日本には約1万人の患者がいる。