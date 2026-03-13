2025年度「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム」 助成対象プロジェクト決定

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

公益財団法人 住友生命健康財団では、２０２５年度についても、住友生命が推進する「日本の健康寿命の延伸」を目的とした「CSVプロジェクト」と連携した取組みの一つである「社会全体への健康増進の働きかけ」および「ウェルビーイングへの貢献」における具体策として実施しております。

２０１０年度から財団設立２５周年を記念し新規事業として開始したこのプログラムは、本年で１6年目を迎えました。コミュニティスポーツを「地域において様々な人々が、楽しみながら参加・交流し、スポーツを通じて一人ひとりの健やかな暮らしの実現をめざす取組み」と捉え、応援しております。

１．テーマ

コミュニティスポーツによる健やかな暮らしと文化の醸成

２．助成対象プロジェクト

・地域の資源（人材、自然、施設など）を活かした取組み

・地域のなかであらゆる世代がともに楽しめる取組み

・心身の障がい、長期療養、社会的マイノリティなど、困難な状況にある人びととともに楽しめる取組み

・新たな視点や工夫を取り入れるなど、独自性のある取組み

＊助成対象プロジェクトには、実践に必要な調査・研究、およびプロジェクトの評価やその普及・発展のための「実践研究」も含みます。但し、実践を伴わない研究は含みません。

３．助成種別・助成内容

助成対象プロジェクトは、取り組みの視点によって、【チャレンジコース】と【アドバンスコース】の２種類です。

【チャレンジコース】

地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の自立・発展をめざすもの

・助成期間１年間(２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日)

・助成金額は１件あたり５０万円以下(１年間分)

【アドバンスコース】

地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざすもの

・助成期間２年間(２０２６年４月１日～２０２８年３月３１日)

・助成金額は１件あたり２００～３００万円以下(２年間合計)

４．今回決定した助成対象

２０２５年７月１日から８月２４日までを応募受付期間として、助成の公募を実施しました。

選考の結果、最終的に、

・チャレンジコースは、２４件（助成金額１，１５５万円）

・アドバンスコースは、４件（今年度(１年目)助成金額５３３万円、来年度(２年目)６５７万円)

合計２８件となりました。

これにより、２０２５年度は、２０２４年度に採択されたアドバンスコースの２年目（４件、５2６万円）を加え、助成件数３２件、助成総額は２，２１４万円の助成を行います。

全国から１７２件の応募をいただき、本プログラムへの関心と期待の高さを感じております。

※ 詳細については、住友生命健康財団のＨＰをご参照下さい。 ( https://skzaidan.or.jp/ (https://skzaidan.or.jp/))

※ 本件の事務局は、特定非営利活動法人市民社会創造ファンド（理事長 山岡 義典）にお願いしております。

５．２０２５年 選考委員 （敬称略）

※肩書きは2025年11月の選考委員会当時のもの

選考委員長 松尾 哲矢 立教大学 スポーツウエルネス学部 教授

選考委員 相澤 和江 特定非営利活動法人スポーツ・サンクチュアリ・川口

クラブマネージャー

選考委員 朝比奈 ゆり 東京ボランティア・市民活動センター 専門員

選考委員 岩井 俊宗 特定非営利活動法人 とちぎユースサポーターズ ネットワーク代表理事

選考委員 金山 千広 立命館大学 産業社会学部 現代社会学科 教授

選考委員 松橋 崇史 拓殖大学 商学部 教授

選考委員 杉江 直樹 公益財団法人 住友生命健康財団 常務理事

６．選考委員会の内容

２０２５年９月２４日に予備選考委員会を実施し、１７２件の応募を６9件に厳選し、

２０２５年１１月４日に本選考委員会を開催しました。審査は以下の選考の視点を

中心に評価を行いました。

１. さまざまな人たちが参加し、地域に根ざした活動であること

２. 民間が助成するにふさわしい活動であること

３. 意欲的で新たな取り組みであり、持続可能性があること

４. 目的に照らして企画内容（方法、体制、予算等）が十分に検討されていること

(以下はアドバンスコースのみの選考の視点)

５. 多様な関係者との協力・連携がはかれ、実施可能なマネジメント体制が整っていること

６. 他の地域への波及効果やコミュニティスポーツの深まりが期待できること

