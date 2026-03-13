【3月15日発売】SHOGUN BURGERから3月限定！和牛240gの衝撃。「BIG SHOCK（ビッグショック）」が登場
この度、SHOGUN BURGERは3月15日より3月限定バーガー「BIG SHOCK」を発売いたします。某世界的人気バーガーへのオマージュから生まれた、SHOGUN BURGER流の“衝撃作”です。
3月限定バーガー【BIG SHOCK】
\2,780（税込）
総量240gの超粗挽き和牛パティを豪快に2枚使用。
スネ肉ならではの力強い旨みとゴリゴリ食感を香ばしく焼き上げ、噛むほどに和牛本来の味わいが広がります。
そこに、口に入れた瞬間とろけるチェダーチーズ。
2種のピクルスがアクセントとなり、オリジナル和牛ソース・オーロラタルタル・マスタードが重なり合うことで、濃厚でありながら計算されたバランスを実現しました。
バンズは3枚構成。
上下は片面、中央は両面にバターを塗って焼き上げ、香ばしさとサクッとした食感をプラス。
今年は2段目のグリーンカールを食感がより引き立つようカットし、シャキッとしたアクセントを加えています。
“枚”ではなく、“塊”。そう表現したくなる和牛の圧倒的な存在感。
“ビッグ”で、美味しさの“ショック”を与える一品。
SHOGUN BURGERらしさ全開の3月限定バーガーを、ぜひご堪能ください。
【販売概要】
・商品名
BIG SHOCK
・販売期間
2026年3月15日(日)～4月15日(水)
・販売店舗
SHOGUN BURGER全店舗
・販売数量
各店在庫が無くなり次第終了
■SHOGUN BURGERについて
2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。
焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。
現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。
富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。
さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。
■SHOGUN BURGER店舗詳細
・直営店舗（11店舗）
富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店
・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）
町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店
・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）
上海店、バンコク店、杭州店、重慶店
店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)
■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧
公式ホームページ：https://shogun-burger.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger
公式X ：https://x.com/shogunburger
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger
■株式会社ガネーシャ
東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室
本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階
代表者：代表取締役 本田 大輝
ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/
事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業