【3月15日発売】SHOGUN BURGERから3月限定！和牛240gの衝撃。「BIG SHOCK（ビッグショック）」が登場

株式会社ガネーシャ

この度、SHOGUN BURGERは3月15日より3月限定バーガー「BIG SHOCK」を発売いたします。某世界的人気バーガーへのオマージュから生まれた、SHOGUN BURGER流の“衝撃作”です。

3月限定バーガー【BIG SHOCK】

\2,780（税込）

総量240gの超粗挽き和牛パティを豪快に2枚使用。

スネ肉ならではの力強い旨みとゴリゴリ食感を香ばしく焼き上げ、噛むほどに和牛本来の味わいが広がります。

そこに、口に入れた瞬間とろけるチェダーチーズ。

2種のピクルスがアクセントとなり、オリジナル和牛ソース・オーロラタルタル・マスタードが重なり合うことで、濃厚でありながら計算されたバランスを実現しました。

バンズは3枚構成。

上下は片面、中央は両面にバターを塗って焼き上げ、香ばしさとサクッとした食感をプラス。

今年は2段目のグリーンカールを食感がより引き立つようカットし、シャキッとしたアクセントを加えています。

“枚”ではなく、“塊”。そう表現したくなる和牛の圧倒的な存在感。

“ビッグ”で、美味しさの“ショック”を与える一品。



SHOGUN BURGERらしさ全開の3月限定バーガーを、ぜひご堪能ください。

【販売概要】

・商品名

BIG SHOCK

・販売期間

2026年3月15日(日)～4月15日(水)

・販売店舗

SHOGUN BURGER全店舗

・販売数量

各店在庫が無くなり次第終了

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。

現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。

富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■SHOGUN BURGER店舗詳細

・直営店舗（11店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業