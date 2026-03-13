ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中＆カドコミにてためし読み増量中！星辰が揃う3月23日――、さらなる衝撃も!?
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、本日3月13日より「ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞フェア」を実施しております。
各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品が50%～70%OFFで買えるお得なフェアを実施中。さらに漫画サイト・カドコミでもラヴクラフト関連コミックがためし読み増量中！
そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミではさらなる衝撃が起こる……!?
ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中！【4/2(木)まで】
各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品の50%～70%OFFフェアを実施中。この機会をお見逃しなく！
■期間
2026/03/13（金）～2026/04/02（木）
■割引対象シリーズ
『魔犬 ラヴクラフト傑作集』
『異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集』
『闇に這う者 ラヴクラフト傑作集』
『狂気の山脈にて ラヴクラフト傑作集』全４巻
『時を超える影 ラヴクラフト傑作集』全２巻
『クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集』
『インスマスの影 ラヴクラフト傑作集』全２巻
『ダニッチの怪 ラヴクラフト傑作集』全３巻
『ウルタールの猫 ラヴクラフト傑作集』
『アウトサイダー』
『The Outsider 田辺剛 Extra Works』
ほか
■フェア実施ストア
Amazon Kindleストア
BOOK☆WALKER
紀伊國屋書店Kinoppy
ブックライブ
honto
ebookjapan
dブック
Google Play ブックス
Apple Books
楽天Kobo
ブックパス
Reader Store
DMMブックス
LINEマンガ
ブッコミ
ピッコマ
music.jp
マンガボックス
comipo
U-NEXT
ゼブラック
ぼるコミ
まんがセゾン
漫画全巻ドットコム
カドコミにてクトゥルフ神話関連コミックがためし読み増量中！【4/3(金)11:00まで】
さらに漫画サイト・カドコミではラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞ためし読み増話フェアを実施中！
そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミでさらなる衝撃が起こる……!? 続報をお楽しみに。
■期間
2026/03/13（金）11:00～2026/04/03（金）11:00
■対象タイトル
クトゥルフ神話TRPGリプレイ
クトゥルフ神話ＴＲＰＧ４コマ ゆるるいえ！
死もまた死するものなれば
ねこのクトゥルフ
ラヴクラフト傑作集
カドコミ増話フェア詳細はこちら(https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f)からご確認ください。
【ためし読み増量中】カドコミで読む :
https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f
【速報】田辺剛の最新作が連載開始決定！
「コミックビーム：Ｑ」新連載 田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』
コミックビーム発の新オルタナティヴ・コミック・スペース「コミックビーム：Ｑ」、2026年4月より無料WEBマンガアプリ「カドコミ」内にて始動!!
──【新連載】田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』
続報は下記「コミックビーム：Ｑ」の公式Xをチェック！
●コミックビーム：Ｑ 公式X●
@COMIC_BEAM_Q(https://x.com/COMIC_BEAM_Q)
●月刊コミックビーム 公式Ｘ●
@COMIC_BEAM(https://x.com/COMIC_BEAM)
※お問い合わせの際は、KADOKAWAカスタマーサポート(https://wwws.kadokawa.co.jp/support/contact/)までお願いいたします。