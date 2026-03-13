ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中＆カドコミにてためし読み増量中！星辰が揃う3月23日――、さらなる衝撃も!?

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、本日3月13日より「ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞フェア」を実施しております。

各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品が50%～70%OFFで買えるお得なフェアを実施中。さらに漫画サイト・カドコミでもラヴクラフト関連コミックがためし読み増量中！

そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミではさらなる衝撃が起こる……!?

ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中！【4/2(木)まで】

各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品の50%～70%OFFフェアを実施中。この機会をお見逃しなく！

■期間

2026/03/13（金）～2026/04/02（木）

■割引対象シリーズ

『魔犬 ラヴクラフト傑作集』

『異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集』

『闇に這う者 ラヴクラフト傑作集』

『狂気の山脈にて ラヴクラフト傑作集』全４巻

『時を超える影 ラヴクラフト傑作集』全２巻

『クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集』

『インスマスの影 ラヴクラフト傑作集』全２巻

『ダニッチの怪 ラヴクラフト傑作集』全３巻

『ウルタールの猫 ラヴクラフト傑作集』

『アウトサイダー』

『The Outsider 田辺剛 Extra Works』

ほか

■フェア実施ストア

Amazon Kindleストア

BOOK☆WALKER

紀伊國屋書店Kinoppy

ブックライブ

honto

ebookjapan

dブック

Google Play ブックス

Apple Books

楽天Kobo

ブックパス

Reader Store

DMMブックス

LINEマンガ

ブッコミ

ピッコマ

music.jp

マンガボックス

comipo

U-NEXT

ゼブラック

ぼるコミ

まんがセゾン

漫画全巻ドットコム

カドコミにてクトゥルフ神話関連コミックがためし読み増量中！【4/3(金)11:00まで】

さらに漫画サイト・カドコミではラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞ためし読み増話フェアを実施中！

そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミでさらなる衝撃が起こる……!? 続報をお楽しみに。

■期間

2026/03/13（金）11:00～2026/04/03（金）11:00

■対象タイトル

クトゥルフ神話TRPGリプレイ

クトゥルフ神話ＴＲＰＧ４コマ ゆるるいえ！

死もまた死するものなれば

ねこのクトゥルフ

ラヴクラフト傑作集

カドコミ増話フェア詳細はこちら(https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f)からご確認ください。

【速報】田辺剛の最新作が連載開始決定！

【ためし読み増量中】カドコミで読む :https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f「コミックビーム：Ｑ」新連載 田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』

コミックビーム発の新オルタナティヴ・コミック・スペース「コミックビーム：Ｑ」、2026年4月より無料WEBマンガアプリ「カドコミ」内にて始動!!

──【新連載】田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』

続報は下記「コミックビーム：Ｑ」の公式Xをチェック！

●コミックビーム：Ｑ 公式X●

@COMIC_BEAM_Q(https://x.com/COMIC_BEAM_Q)

●月刊コミックビーム 公式Ｘ●

@COMIC_BEAM(https://x.com/COMIC_BEAM)

※お問い合わせの際は、KADOKAWAカスタマーサポート(https://wwws.kadokawa.co.jp/support/contact/)までお願いいたします。