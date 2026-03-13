ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中＆カドコミにてためし読み増量中！星辰が揃う3月23日――、さらなる衝撃も!?

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、本日3月13日より「ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞フェア」を実施しております。



各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品が50%～70%OFFで買えるお得なフェアを実施中。さらに漫画サイト・カドコミでもラヴクラフト関連コミックがためし読み増量中！



そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミではさらなる衝撃が起こる……!?


ラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞電子ストア割引フェア実施中！【4/2(木)まで】


各電子ストアにて、田辺剛によるコミック「ラヴクラフト傑作集」ほか、クトゥルフ神話関連作品の50%～70%OFFフェアを実施中。この機会をお見逃しなく！



■期間


2026/03/13（金）～2026/04/02（木）



■割引対象シリーズ


『魔犬 ラヴクラフト傑作集』


『異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集』


『闇に這う者 ラヴクラフト傑作集』


『狂気の山脈にて ラヴクラフト傑作集』全４巻


『時を超える影 ラヴクラフト傑作集』全２巻


『クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集』


『インスマスの影 ラヴクラフト傑作集』全２巻


『ダニッチの怪 ラヴクラフト傑作集』全３巻


『ウルタールの猫 ラヴクラフト傑作集』


『アウトサイダー』


『The Outsider　田辺剛 Extra Works』


ほか



■フェア実施ストア


Amazon Kindleストア


BOOK☆WALKER　


紀伊國屋書店Kinoppy


ブックライブ


honto


ebookjapan


dブック


Google Play ブックス


Apple Books


楽天Kobo


ブックパス


Reader Store


DMMブックス


LINEマンガ


ブッコミ


ピッコマ


music.jp


マンガボックス


comipo


U-NEXT


ゼブラック


ぼるコミ


まんがセゾン


漫画全巻ドットコム



カドコミにてクトゥルフ神話関連コミックがためし読み増量中！【4/3(金)11:00まで】




さらに漫画サイト・カドコミではラヴクラフト＜クトゥルフ神話＞ためし読み増話フェアを実施中！


そして、星辰が揃う3月23日――。 古の都「ルルイエ」の浮上と共に、カドコミでさらなる衝撃が起こる……!? 続報をお楽しみに。



■期間


2026/03/13（金）11:00～2026/04/03（金）11:00



■対象タイトル


クトゥルフ神話TRPGリプレイ


クトゥルフ神話ＴＲＰＧ４コマ ゆるるいえ！


死もまた死するものなれば


ねこのクトゥルフ


ラヴクラフト傑作集



カドコミ増話フェア詳細はこちら(https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f)からご確認ください。


【ためし読み増量中】カドコミで読む :
https://comic-walker.com/topics/fair/019bea05-90d2-79ae-9130-569061ea7d2f

【速報】田辺剛の最新作が連載開始決定！



「コミックビーム：Ｑ」新連載　田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』

コミックビーム発の新オルタナティヴ・コミック・スペース「コミックビーム：Ｑ」、2026年4月より無料WEBマンガアプリ「カドコミ」内にて始動!!


──【新連載】田辺剛『チャールズ・ウォードの奇怪な事件 ラヴクラフト傑作集』

続報は下記「コミックビーム：Ｑ」の公式Xをチェック！
●コミックビーム：Ｑ 公式X●
@COMIC_BEAM_Q(https://x.com/COMIC_BEAM_Q)



●月刊コミックビーム 公式Ｘ●
@COMIC_BEAM(https://x.com/COMIC_BEAM)


