TVアニメ『鬼の花嫁』追加キャラのアニメビジュアル公開！Anime Japan2026「アニプレックスブース」に東吉役・花江夏樹さん登壇決定

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)が発刊する、シリーズ累計発行部数約650万部を突破し、2026年にTVアニメ化が決定している『鬼の花嫁』について、メインキャラクター8名分のボイスが聴けるキャスト解禁PVとメインキャスト情報が解禁となりました。 また、3/28(土)～3/29(日)で開催される「AnimeJapan2026」にて実施する作品トークステージに、透子役の千本木彩花と東吉役の花江夏樹が追加登壇することも決定いたしました。

本作品は、2023年「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」で大賞を受賞、小説・漫画共に4か月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女マンガ編で2年連続1位、「第7回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」では３位を獲得した大人気作品です。

◆鬼の花嫁特設サイト：https://novema.jp/article/oninohanayome

TVアニメ『鬼の花嫁』キャスト解禁PV〈第1弾〉公開！

本PVにて、柚子の妹・花梨を石見舞菜香、妖狐のあやかし・瑶太を逢坂良太、柚子の親友・透子を千本木彩花、猫又のあやかし・東吉(ニャン吉)を花江夏樹が演じることを解禁いたしました。また、メインキャラクター8名のアニメビジュアルも公開し、柚子・玲夜以外のキャラクターのボイスも初公開となりました。

■キャスト解禁PV 〈第1弾〉（YouTube：https://youtu.be/w9eMeQC3ZXo(https://youtu.be/w9eMeQC3ZXo)）

追加キャラクター＆キャスト解禁第2弾！キャストコメントも到着！

【東雲花梨／CV：石見舞菜香】

◆石見舞菜香 コメント

TVアニメ『鬼の花嫁』にて、花梨役を演じさせていただきます。石見舞菜香です。

花梨ちゃんを演じていて感じるのは、ただただ、幼い子供のようだなということです。

柚子ちゃんとは正反対な妹ちゃんですが、どうかあたたかく見守っていただけたら嬉しいです…！

アニメの『鬼の花嫁』の世界、ぜひお楽しみに！

【狐月瑶太／CV：逢坂良太】

◆逢坂良太 コメント

孤月瑶太役を演じます、逢坂良太です。

瑶太は、最初は花梨と共にかなり嫌な役所で出てくるのですが、そんな僕たちのパワハラを受けた柚子がどの様にして前に進んでいくのかがとても魅力的な作品になっています。

最後まで見て初めてわかることもたくさんありますので、是非最後までご覧いただければ嬉しいです。

【透子／CV：千本木彩花】

◆千本木彩花 コメント

この度、透子役で参加させていただくことになりました！

参加が決まった時はとても嬉しく、透子として、どんな風に作品に入っていけるかを想像しワクワクしたのを思い出します。

そして、透子は東吉君と一緒にいることが多いので、その2人にも注目してくださると嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします！！

【猫田東吉／CV：花江夏樹】

◆花江夏樹 コメント

にゃん吉役の花江夏樹です！彼はカッコ良さと可愛さを併せ持つお茶目な性格ですが、透子に対して一途な芯の強さも秘めた子です。そんなマイペースでどこか食えない魅力を、僕自身も存分に楽しみながら演じています。

柚子たちの日常ににゃん吉がどう彩りを添えていくのか、彼の愛らしい活躍をぜひお楽しみに！

AnimeJapan2026トークステージに追加キャストの登壇が決定！

3/28(土)～3/29(日)開催の「AnimeJapan2026」内で行う本作のトークステージに、透子役・千本木彩花、東吉役・花江夏樹の追加登壇が決定いたしました。

TVアニメ『鬼の花嫁』AJスペシャルステージ

日時：3月28日（土）10:30～11:00

会場：東京ビッグサイト会場内 東展示棟4～8ホール アニプレックスブースステージ

出演：早見沙織（柚子役）、梅原裕一郎（玲夜役）、千本木彩花（透子役）、花江夏樹（東吉役）

TVアニメ『鬼の花嫁』作品基本情報

(C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

◆放送情報

2026年より放送

◆スタッフ

原作：クレハ（スターツ出版文庫）

漫画：富樫じゅん（スターツ出版「noicomi」連載）

監督：大宮一仁

シリーズ構成：鎌倉由実

メインキャラクターデザイン：田中日香里

キャラクターデザイン：重國浩子

音楽：横山 克

制作：Colored Pencil Animation Japan

◆キャスト

東雲柚子：早見沙織

鬼龍院玲夜：梅原裕一郎

東雲花梨：石見舞菜香

狐月瑶太：逢坂良太

透子：千本木彩花

猫田東吉：花江夏樹

ソウ：寺澤百花

アオ：小橋美憂

◆公式サイト・SNS

公式サイト：https://onihana-anime.com/

公式X：https://x.com/onihana_anime（@onihana_anime）

公式推奨ハッシュタグ：#鬼の花嫁

※画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します※

(C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

「鬼の花嫁」シリーズ（スターツ出版 刊） ～累計発行部数650万部突破～

『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

クレハ 著／イラスト:白谷ゆう

ISBN/978-4-8137-0993-0、814円（税込）

『鬼の花嫁』（noicomi COMICS）

作画：富樫じゅん／原作：クレハ

ISBN: 978-4-8137-6124-2、715円（税込）

＜特設サイトはこちら＞https://novema.jp/article/oninohanayome(https://novema.jp/article/oninohanayome)

書籍やコミック、作者の最新情報など「鬼の花嫁」に関する様々なニュースをお届けしています。

◆アニメに関するお問い合わせ：株式会社アニプレックス 第１プロデュースグループ 宣伝部 吉開彩花 TEL： 03-5211-5030 FAX：03-5211-7050 Mail：ayaka.yoshigai@aniplex.jp

◆原作に関するお問い合わせ：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

