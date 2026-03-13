朝食欠食は生産性を下げる？― 健康経営における朝食改善プログラムの提供開始 ―

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、従業員の食習慣改善を目的とした「朝食改善プログラム」の提供を開始いたしました。

近年、健康経営や人的資本経営の観点から、従業員のパフォーマンス向上や生活習慣改善への関心が高まっています。その中でも、朝食の欠食は働く世代において増加している生活習慣の一つです。

厚生労働省の国民健康・栄養調査では、20～40代の朝食欠食率は約20％前後とされており、若い世代を中心に朝食をとらない生活習慣が広がっています。朝食欠食は、栄養バランスの乱れや生活リズムの乱れにつながる可能性があり、企業の健康施策としても重要なテーマとなっています。

Smile mealでは、食事・栄養の視点から朝食習慣の改善をサポートするプログラムを提供します。

■ 朝食とパフォーマンスの関係

朝食は、睡眠中に低下した血糖値を回復させ、脳や身体を活動状態へ切り替える役割を担います。

朝食をとることで

・集中力の向上

・午前中の作業効率の向上

・生活リズムの安定

などが期待されます。

一方で、朝食をとらない場合はエネルギー不足の状態となり、午前中の集中力低下や間食の増加などにつながる可能性があります。

働く世代の健康管理において、朝食習慣は日々のコンディションやパフォーマンスに影響する生活習慣の一つといえます。

■ 朝食改善プログラムの内容

Smile mealの朝食改善プログラムでは、企業ごとの課題に合わせて以下の施策を組み合わせて実施します。

１. 食事アンケートによる現状把握

従業員の食習慣や朝食状況を調査し、企業の食課題を可視化します。

２. 朝食セミナー

管理栄養士が、

・体内時計と朝食の関係

・朝食とパフォーマンス

・忙しい朝でも実践できる朝食の整え方

などについて分かりやすく解説します。

３. 食環境整備の提案

会議食や朝食メニューの提案など、企業の環境面から朝食習慣をサポートする施策を提案します。

■ 健康経営の最初の一歩として

健康経営の取り組みでは、生活習慣の改善をテーマとした施策が重要です。

その中でも「朝食」は日常生活に取り入れやすく、社員の健康改善やプレゼンティーズム改善につながりやすいテーマの一つです。

Smile mealでは、朝食習慣の改善を入口として、従業員の健康意識向上や生活習慣改善をサポートします。

健康経営の食施策や従業員向けセミナーをご検討の企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）