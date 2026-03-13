ミリタリーテイストと都会的ミニマルデザインを融合。機動力を装備するキャリーケース 「G1990 MIL FLYING CARGO Cabin」発売

株式会社ギャレリア・ニズム

株式会社ギャレリア・ニズムは、プライベートバッグブランド「G1990（ジーイチキューキューゼロ）」より、新シリーズ「MIL FLYING CARGO（ミルフライングカーゴ）」のCabinモデル（品番：G14001-01）を発売いたします。

現代の移動に「機動力」を。

バッグブランド「G1990」が贈る新シリーズは、“ミリタリーテイスト × 都会的ミニマルデザイン” をコンセプトに開発された機内持ち込み対応サイズのキャリーケースです。フロントオープンや日乃本製ブレーキシステム付キャスター、YKKタフジッパーなど妥協なき機能を凝縮。出張やワーケーションを支える最高の“移動装備”をお届けするために始動しました。

■コンセプト

MILスペックを想起させる直線的なデザインと、無駄のない構造のキャリーケース。

タフでありながら主張しすぎない。武骨でありながら上品。

私たちが目指したのは、単なるスーツケースではありません。現代のビジネスマンやトラベラーが求めるのは、過酷な環境にも耐えうるタフさと、都会の景色に溶け込む洗練された美しさの両立です 。

新シリーズ「MIL FLYING CARGO」は、MILスペックを想起させる直線的な美学と、無駄を削ぎ落としたミニマルな構造を融合 。それは、あらゆるシーンでスマートに振る舞うための「移動装備」そのものです 。

■製品特長

■ 細部に宿る「G1990」のこだわり

私たち株式会社ギャレリア・ニズムは、1990年の設立以来、数多くのバッグや財布を通じてお客様の日常に寄り添ってきました 。今回の「G1990 MIL FLYING CARGO」は、これまでの経験と「機能性とデザインの融合」という信念を結集させた自信作です 。

移動は、単なる手段ではなく、新しい価値を生むための時間です。その時間をより快適に、より力強くサポートしたい。この製品を通じて、一人でも多くの方に私たちの提案する「移動装備」を体感していただけることを願っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RwDlsIO2RCk ]

■ 製品概要

ブランド： G1990

モデル ： MIL FLYING CARGO Cabin

品番 ： G14001-01

価格 ： 21,000円（税別）

カラー ： BLK（Black）／OVD（Olive Drab）／SBE（Sand Beige）

サイズ ： 36 × 24 × 55cm（パーツ含む）

3辺合計115cm（機内持ち込み可）

重量 ： 3.15kg

容量 ： 32L

本体素材： ポリカーボネート100％

内装素材： ポリエステル100％

■ オンラインショップについて

G1990の製品は、以下ショッピングサイトで販売しております。

・G1990 - OFFICIAL SITE

https://g1990.jp/

・ギャレリア Bag&Luggage - 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/galleria/c/0000004926/

・ギャレリア Bag&Luggage - ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/galleria-onlineshop/g1990.html

・Amazon - G1990ブランドページ

https://www.amazon.co.jp/g1990

今ならCAMPFIREにて最大25%OFFの特別価格で販売中（数量限定）

https://camp-fire.jp/projects/930543/view

■ ブランドについて

G1990（ジーイチキューキューゼロ）

機能性とデザイン性を両立した “Bag＆Luggage Equipment” を提案するブランド。

現代のライフスタイルを彩る、洗練されたプロダクトを展開します。

■ 会社概要

社名：株式会社 ギャレリア・ニズム

英文表記：GALLERIA NISM Inc.

代表取締役：長野哲士（NAGANO TETSUSHI）

会社所在地：群馬県高崎市緑町3-2-1

本部所在地：群馬県高崎市柴崎町1883（事業本部および物流センター）

設立：1990年4月10日

資本金：3,000万円

事業内容：バッグ・財布小物、服飾雑貨のEC販売および店舗販売

コーポレートサイト：https://www.galleria-nism.com

オフィシャルECサイト：https://www.galleria-mall.jp