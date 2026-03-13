春の光をプリズムにかざしてうまれる”色のカケラ”を表現した琥珀糖【春のこうぶつのカケラ】が新登場。3月13日より期間限定で販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、宝石や鉱物のような琥珀糖で人気の「こうぶつヲカシ」シリーズより、春限定商品「春のプリズムのカケラ」を発売いたします。2026年3月13日より、公式オンラインストアにて販売を開始します。箱を開けると、色とりどりの琥珀糖が並び、まるでプリズムからこぼれた光のカケラのような世界が広がります。SNSでも人気の“宝石のようなお菓子”として、ギフトや自分へのご褒美スイーツとしてもお楽しみいただけます。

春限定「春のプリズムのカケラ」

春の光を琥珀糖で表現した「春のプリズムのカケラ」が登場。春のやわらかな光がプリズムを通り、きらめく色のカケラになった情景をイメージして制作した琥珀糖を、宝石箱のように詰め合わせました。箱を開けると、透明感のある色とりどりの琥珀糖が並び、まるで光の欠片のような美しい世界が広がります。フルーツの香りを閉じ込めたやさしい甘さと、外側はシャリっと中はやわらかな食感が特徴です。様々な色の重なりをお楽しみいただけます。ピンクの箱を先行して限定200箱、その後、白の箱を限定200箱の数量限定商品です。

「こうぶつヲカシ」について

箱の中央に入るガラスの切り子のようなかたちに金箔をあしらって切りたての水晶のようなかたちプリズムの光をイメージしたグラデーションの琥珀糖が沢山入っている

ハラペコラボの「こうぶつヲカシ」は、鉱物や宝石の美しさを和菓子で表現したオリジナルの琥珀糖。職人がひとつひとつ手作業で形づくるため、すべて形や色合いが異なり、まるで本物の鉱物のような個性を楽しむことができます。

春の贈り物にもおすすめ

職人がひとつひとつ小刀で切り出す

春のやさしい色合いは、ご入学・ご卒業・送別などのセレモニーシーズンの贈り物にもぴったり。ありがとうやおめでとうの気持ちを、きらめく琥珀糖に込めてお届けします。

・入学祝いに

・卒業祝いに

・送別ギフトに

・春のプチギフトに

・お祝いのお菓子に

【製品概要】

箱にプリズムをイメージしたスリーブをかけてお届けします春らしい色合いに心躍るピンク箱バージョン白箱バージョン

商品名 ：春のプリズムのカケラ

価格 ：3,980円（税込）

内容量 ：100g

箱サイズ：横×縦×高さ 11.5cm×11cm×3.5cm（外寸）

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

原材料名：砂糖(国内製造)、寒天、かぼす果汁、レモンリキュール、りんご果汁、ラズベリーリキュール、マスカットリキュール、ピーチリキュール、ココナッツリキュール、ブルーベリーリキュール、洋梨リキュール、シナモン/トレハロース、着色料(アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド、金箔)、香料、酸味料、(一部にりんご・ももを含む)

※乾燥の過程で白く粒が浮かぶことがありますが、砂糖が結晶化したものです。品質に問題ございません。配送には細心の注意を払い梱包しておりますが、こうぶつヲカシは大変繊細で割れやすいお菓子となっております。なお、万が一割れや、ヒビが入っていても味に影響はございません。

【購入方法】

＜オンライン＞

販売時期 ： 2026年3月13日販売開始

※販売予定数に達し次第終了

販売予定数 ：ピンク 200箱 / 白 200箱

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ：https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/collections/2026vd)

【配送について】

送料別途・全国発送

【店頭販売】

下記店舗店頭にて購入可。

ハラペコラボ 福岡店

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日 ： 日、祝日（不定休）

TEL ： 092-710-1136(#)

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/

(@harapecolab)

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など