【3/19開催・無料】たった動画1本で91万再生・採用応募100名超え「YouTube×採用戦略」の全てを公開するオンラインセミナー

株式会社One Rep

株式会社One Rep（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋本凌吾）は、2026年3月19日（木）に無料オンラインセミナー「トッププレイヤーを採用するYouTube採用の全て」を開催します。

採用市場では、人材紹介に100～150万円、求人広告に20～100万円、採用担当者の人件費に月100万円と、多額のコストが発生しています。さらに、採用した社員が早期離職すれば、これらの投資はすべて損失に変わります。本セミナーでは、従来の採用手法に代わる新たなアプローチとして「YouTube×採用」の具体的な戦略と実践ノウハウを公開します。

■ セミナー内容

当社が運営するYouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」では、たった1本の密着動画で91万再生・採用応募100名超えを達成しました。さらに別の動画では59万再生から7名の採用に成功し、売上1500万円を生み出しています。

本セミナーでは、この成果を生み出した戦略の全てを余すことなくお伝えします。「良い人が採用できない」「採用コストが膨らむ一方」とお悩みの経営者・採用担当者の方に向けて、YouTube動画を活用した採用手法の設計から実行までを具体的に解説します。

■ 開催概要

イベント名：トッププレイヤーを採用するYouTube採用の全て

日時：2026年3月19日（木）20:00～21:00

会場：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

対象：経営者、

人事・採用担当者

申込方法：下記URLよりお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9PFClSW7axEJgv6fMf-vQjxsBY8hJKKN7BwNm3ObIQbl9g/viewform?usp=sharing&ouid=114646432137044464018(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9PFClSW7axEJgv6fMf-vQjxsBY8hJKKN7BwNm3ObIQbl9g/viewform?usp=sharing&ouid=114646432137044464018)

■ 株式会社One Repについて

MISSION「最幸のキッカケを体現する」、VISION「日本中を100年先までぶち上げる」を掲げ、メディアの力で人と企業の可能性を最大化する次世代メディアカンパニー。

密着ドキュメンタリー動画制作を通じて企業の魅力を映像化し、採用市場に新たな価値を創造している。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」の運営、企業ブランディング動画制作、採用動画制作を展開。

会社名：株式会社One Rep

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 秋本凌吾

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目15-5 エスキナビル3F

TEL：080-1380-4059

HP：https://onerep.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@人生ぶち上げch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%B6%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92ch)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社One Rep E-mail：onerep.akimoto.ryogo@gmail.com