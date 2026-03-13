【銀座ダイヤモンドシライシ】2026春 新作ブライダルリング「Live Allove（リヴ アローヴ）」発売 ― 生きることは、愛すること ―

株式会社NEW ART

日本最大級の成約数を誇り、全国に68店舗を展開する日本初*ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」（運営:株式会社NEW ART、東京都中央区、代表 濱野えり）は、2026年3月20日（金・祝）より、新作ブライダルリング「Live Allove（リヴ アローヴ）」を全国の銀座ダイヤモンドシライシ店舗にて販売開始いたします。

Live Allove（リヴ アローヴ）商品概要

※このデザインはYG（イエローゴールド）、PG（ピンクゴールド）、GG（グラスゴールド）、BPG（ブロッサムピンクゴールド）への素材変更が可能

・素 材 ：PT（プラチナ）

・販売開始日 ： 2026年3月20日（金・祝）

・取り扱い店舗 ： 銀座ダイヤモンドシライシ全店

Live Allove（リヴ アローヴ）コンセプト

― 生きることは、愛すること ―

Live・All・Loveからなる、愛にあふれる人生を表現した言葉、Live Allove。共に生きるすべての日々に、愛の煌めきで永遠を美しく語り続ける。

婚約指輪（エンゲージリング）

あふれる愛を表現した煌めきのライン

ダイヤモンドからあふれ出すとどまることのない愛の輝きは、センターダイヤモンドから繋がるメレダイヤモンドへと受け継がれ、一体となることで立体的な輝きの印象に。その永遠の煌めきは、変わることのない想いと共に未来へと美しく広がっていきます。

ダイヤモンドを優しく包むサイドビュー

ふたりの想いが柔らかな愛に包み込まれるようにプラチナの曲線は優しくダイヤモンドへ向かいます。センターダイヤモンドに光が当たるセッティングで、ふたりが選ぶ純粋なダイヤモンドがより一層強く美しく輝きます。

結婚指輪（マリッジリング）

日常にこそ感じてほしい愛のカタチ

プラチナの立体感で結ばれたふたつのラインから、日常に溶け込みながらも確かにそこにある愛を感じられます。心地の良いウェーブ感と、メレダイヤモンド（*）の輝きですべてを愛で包み込むような柔らかさ(右)、角度の違う面の陰影により力強さとしなやかさを表現したリング(左)です。

（*）輝きのバランスが優れ、美しい輝きを放ち無色透明のD・E・Fカラー、クラリティは透明度の高いIF～VVS2クラス(※自社調べ)のみを厳選した「ULTIMATE MELEE（アルティメイトメレ）(TM)」を使用。その輝きを証明するレポートをお渡ししております。

セットリング

重ねて着けることで、幸せが連鎖するようにダイヤモンドの輝きが美しく繋がり、より強く広く煌めきが広がっていきます。ウェーブラインの柔らかな重なりは着け心地も良く、ふたりの日々を照らし、愛に満ちた未来へと導きます。

ブライダルジュエリーの“パイオニア” 銀座ダイヤモンドシライシがご提供するダイヤモンドの魅力

最高評価Ultimate（アルティメイト）のダイヤモンドをご提供する品質※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

従来のダイヤモンドの品質評価基準「4C」にとどまらず、新たにダイヤモンドの輝きを評価したレポート「サリネ・ライトレポート」を実施。世界各地の有数な研磨業社から選定したダイヤモンドルースでさえ、最高評価Ultimateは数多くない中、銀座ダイヤモンドシライシが仕入れる研磨済みダイヤモンドの99％以上は最高評価Ultimateのダイヤモンドであることが証明されています。

世界中から集まる高品質のダイヤモンドを仕入れ、選りすぐる

シライシでは誰の手にも渡ったことのないピュアなヴァージン・ダイヤモンドを手にしてほしいという想いから、リカット・リユースのダイヤモンドは取り扱っておりません。全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社で一貫して仕入れることで適正な価格での提供を実現して、鑑定書だけでは表されない品質の差まで見極め、お客様にお届けしています。

銀座ダイヤモンドシライシについて

銀座ダイヤモンドシライシは、生誕31年。日本初*のブライダルジュエリー専門店です。

1994年に銀座中央通りに本店を構え、2026年3月現在、日本国内68店舗を構える日本最大級のブライダルジュエリーブランドです。「すべての花嫁にダイヤモンドを」という想いで、高品質のダイヤモンドをお届けします。

そこで選び抜かれたダイヤモンドは、ダイヤモンドの品質基準として知られる「4C」だけでなく、美しいと感じるのに必要な「輝き」が最も大切な価値であると考え、より美しい輝きを放つダイヤモンドです。ダイヤモンドと気に入ったリングのデザインと組み合わせることができるのは銀座ダイヤモンドシライシだからこそ。

常時18,000ピース以上のダイヤモンドと700種類以上のリングのデザインをご用意し、「世界にひとつの、自分だけのリングが欲しい」そんな多くの花嫁たちの声におこたえします。

婚約指輪（エンゲージリング）と結婚指輪（マリッジリング）を重ねてつける「セットリング」も業界の先駆けとなっています。なめらかな着用感、サイドからみた美しさも細やかな手仕事がなすさらなる特徴です。

また、永久的に保証するアフターサービスも、一生をともにするリングに携わるからこそ。これらはすべて、「ふたりに寄り添い幸せをかたちにしたい」私たちのそんな想いの結晶であり、願いそのものなのです。これまでも、そしてこれからも、ずっと。

銀座ダイヤモンドシライシは、ふたりの人生に寄り添って歩んでいくブランドであり続けます。

公式サイト :https://www.diamond-shiraishi.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/ginza_diamond_shiraishi/株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内68店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ