『ソニックランブル』期間限定イベント「THE SMURFS（スマーフ）」とのコラボイベント開催決定！新モード「パーティランブル」実装

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル』について、2026年3月16日（月）より期間限定イベント「スマーフ コラボイベント」を開催することを決定いたしました。

また、3月16日（月）に大型アップデートを実施いたします。アップデートでは、新ゲームモード「パーティランブル」の追加に加え、新システム「トイカプセル」の登場などにより、ゲーム体験がさらに進化します。また、本作は同日3月16日（月）よりタイトル名称を『ソニックランブル パーティ』へ変更いたします。

さらに、大型アップデートおよび「スマーフ コラボイベント」を紹介する動画も公開いたしました。ぜひご覧ください。

ソニックランブル公式情報番組『Sonic Rumble Spotlight!』

https://www.youtube.com/watch?v=4szzxx00OmM(https://www.youtube.com/watch?v=4szzxx00OmM)

■「スマーフ コラボイベント」開催決定！

イベント期間中は、イベントパスやショップに「スマーフ」コラボ限定スキンが登場いたします。「スマーフ」のキャラクターとしてバトルに参戦できるほか、コラボステージも登場します。

「スマーフ」と『ソニックランブル』がコラボした特別なイベントをぜひお楽しみください。

開催期間：2026年3月16日（月）17:00～4月15日（水）17:00

■大型アップデート

3月16日（月）に、大型アップデートを実施いたします。本アップデートでは、新ゲームモードの追加をはじめ、報酬システムの拡張や各種機能改善を行い、ゲームをより快適にお楽しみいただけるようになります。

●新ゲームモード「パーティランブル」実装

「パーティランブル」は1ラウンドで手軽に遊べる、より直感的でシンプルなミニゲームを中心とした新モードです。参加人数は8人で、「パーティランブル」専用に新たに制作されたミニゲーム30種類以上を追加いたします。

短時間で気軽に楽しみたい場合は「パーティランブル」を、じっくりプレイしたい場合は「リングサバイバル」「スクワッド」「共闘バトル」など、プレイスタイルに応じてお楽しみいただけます。

●新システム「トイカプセル」登場

ゲームをプレイしたラウンド数に応じてリザルトが進行し、スキンのかけらを獲得できる新システムです。アップグレードにより報酬内容が変化します。また、「トイカプセル」では一定確率で「パズルのピース」を獲得できます。ピースを集めてパズルを完成させると、レッドスターリングなどの追加報酬も入手可能です。

●各種機能改善・報酬拡張

・シーズンパスでレッドスターリング獲得可能

・「デイリークレーン」無料回数が1日1回から4回に増加

・フレンド機能の利便性向上

■「THE SMURFS（スマーフ）」とは

ベルギーの漫画家、ピエール・クリフォール（ペヨ）によって生み出されたスマーフ。

深い森の中に棲むスマーフたちが繰り広げる物語は1958年に誕生してから55ヶ国語に翻訳され、今も世界中で愛され続けています。青くてキュートなスマーフは、リンゴ3個分の高さしかありません。

チームスピリット、寛容さ、楽しさ、協力、そして自然への敬意を大切にしています。

最初は見分けにくいかもしれませんが、それぞれのスマーフには独自の個性があります。彼らは、キノコ型の家々が立ち並ぶ村に住んでいます。

その村は、ほとんどの人が足を踏み入れることのない魔法の森の奥深くに隠れています。1958年にコミックブックで誕生したペヨの小さな青いキャラクターたちは、何世代にもわたって幸せを広め、子供たちや家族を楽しませてきました。アニメシリーズ「スマーフ」（2021年）は、テレビやプラットフォームで世界中で放映されています。パラマウント・ピクチャーズ／ニコロデオン・アニメーションが制作・配給し、リアーナがスマーフェット役で主演する新作スマーフ映画は、2025年7月に全世界で劇場公開しました。

■『ソニックランブル』とは

『ソニックランブル』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モードはよりカジュアルな「パーティランブル」と本格的な対戦が楽しめる「リングサバイバル」の2種で、「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」といった多彩なルールが登場します。

ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む計100種以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【『ソニックランブル』製品概要】

商品名：ソニックランブル

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

