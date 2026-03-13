『M-1グランプリ2025』王者 たくろうが初登場！！心斎橋で爆買い！？

テレビ大阪株式会社

海原やすよ ともこがお連れさん（ゲスト）と一緒にお買い物をする「やすとものどこいこ！？」。

3月15日（日）放送の「やすとものどこいこ！？」は、2025年度M-1王者のたくろうが初登場！心斎橋パルコ&大丸心斎橋店で、新生活に役立つグッズをお買物。

初登場のたくろうに、番組恒例のお財布チェックを実施！

綺麗好きなのに中身がぐちゃぐちゃという、きむらバンドのお財布には、思い出深い手書きの領収書が。優勝後にいつも通っていたお店からもらったという手書きの領収書にまつわる温かいエピソードが語られ、ロケはほっこりした空気で始まりました。

4月からの東京進出が決まり、新生活に備えたい2人と心斎橋パルコ内の「ハンズ」へ。

赤木はともこが実際に使っているという洗濯グッズを、最近美容に目覚めたきむらバンドはやすよとともこに美容情報を教えてもらいながら、フェイスマスクを購入！

さらに、移動が増えたたくろうの2人は首にフィットするネックピローやおしゃれなキャリーバッグを探します！便利なキャスター付きバッグを見つけた場面では、やすよがまさかの新ネタ（？）を披露する場面も…

新生活には欠かせない“素敵な香り”を求めて、イタリア・フィレンツェ発のルームフレグランスブランド「Dr. Vranjes」へ。憧れの人が愛用していると噂のディフューザーを見つけたきむらバンドは、一気にテンションアップ！

店内のさまざまな香りを試しながら、お気に入りの1本を探します。

さらに毎朝お蕎麦を食べるという赤木のために、美味しい出汁探しも行うことに。

果たして、東京での新生活を彩るアイテムは見つけられたのか！？

