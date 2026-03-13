【春限定】満開の桜が舞う「滝見稲荷神社 春季御朱印紙」頒布開始～梅田スカイビルに春を告げる特別デザイン～

積水ハウス梅田オペレーション株式会社

満開の桜が彩る、期間限定の御朱印紙

今年初めて登場する「春季御朱印紙」は、背景いっぱいに広がる満開の桜と朱色の鳥居、和風にアレンジされた梅田スカイビルが描かれた、季節感と地域性が調和した一枚に仕上がっています。

柔らかな桜の花びらが神社の神気を包むように広がり、春の訪れとともにご参拝の皆様を迎える特別な御朱印紙です。

春季御朱印紙 詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63228/table/187_1_3e6a5837ba7c4241bc58085d2329662b.jpg?v=202603130151 ]

※御朱印のお渡し場所は39階ギャラリーショップになります。地下1階 滝見稲荷神社参拝後、39階ギャラリーショップスタッフにお声掛けください。

滝見稲荷神社について

滝見稲荷神社は、梅田スカイビル地下1階「滝見小路」に位置し、30年以上にわたり訪れる人々を見守り続けてきた神社です。

京都 伏見稲荷大社の御魂を祀り、「商売繁盛」のご利益があるとされています。

また、滝見稲荷神社の御朱印紙は、梅田スカイビル39階・空中庭園展望台のギャラリーショップにて拝受できるため、滝見小路の散策と展望台の絶景体験を一度に楽しめるのも魅力のひとつです。

参拝後は39階ギャラリーショップスタッフにお声がけいただく流れとなっています。

昭和レトロの世界が広がる“梅田スカイビルの地下街” 滝見小路

滝見稲荷神社のある、昭和レトロ商店街「滝見小路」は、梅田スカイビル地下1階に広がる、昭和の風情を再現したレトロな商店街です。

石畳の路地が続き、どこか懐かしい雰囲気の飲食店や商店が軒を連ね、訪れる人々をノスタルジックな昭和の街並みへと誘う空間です。

滝見稲荷参拝の際には、あわせて滝見小路の風情も是非お楽しみください。