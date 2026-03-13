「配信時代の放送行政とメディア再編2026」と題して、立教大学 社会学部長・教授 砂川 浩慶氏によるセミナーを2026年4月23日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【テレビは転換点に立っている】

配信時代の放送行政とメディア再編2026

～テレビの戦略課題と政策動向を読み解く～

立教大学 社会学部長・教授 砂川 浩慶 氏

２０２６年４月２３日（木） 午後２時～４時

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

オールドボーイズメディアと揶揄されるテレビメディアはフジテレビ問題から何を学んだのだろうか？WBC放送権のNetflix独占など、配信時代におけるテレビメディアのこれからも含め、今後、考えるべきテーマについて整理する。突然の解散総選挙によって“高市一強”ともいわれる政治状況が出現したが、高市早苗氏は歴代最長の総務大臣経験者でもある。

その時代を振り返りながら、2028年の再免許に向けての放送行政を考える事も必要となった。日常的に学生と接する中で考える、これからのテレビメディアも織り込みながら、2026年の現時点での展望を示していく。

１．フジテレビ問題からテレビメディアは何を学んだのか？

２．18年ぶりのプロパー会長となったNHKはどこへいく？

３．配信時代にテレビメディアはどう向き合っていくのか？

４．高市政権は放送行政をも変えるのか？

５．若者のテレビ離れとは何か？

６．テレビは「弱い者の味方」に成り切れるのか？

７．質疑応答／名刺交換

