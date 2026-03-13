【楽天イーグルス】5/31（日）俳優の細田 佳央太さんがセレモニアルピッチに登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、5月31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦「myfavE DAY Supported by 楽天カード」において、俳優の細田 佳央太さんがセレモニアルピッチを行うこととなりましたので、お知らせいたします。

細田 佳央太さんには、昨シーズン「myfavE DAY Supported by 楽天カード」において始球式を行っていただく予定でしたが、悪天候により試合が中止となりました。今シーズン改めて「myfavE DAY Supported by 楽天カード」のセレモニアルピッチにお越しいただきます。

「myfavE DAY Supported by 楽天カード」は、ファンの皆さまが楽天イーグルスのMy fave（私の推し）を満喫できる特別な日です。楽天イーグルスを推していただいている細田 佳央太さんには、セレモニアルピッチの他にも様々なイベントにご出演いただく予定です。詳細は決まり次第球団WEBサイトでお知らせいたします。

＜ 5/31（日）細田 佳央太さんセレモニアルピッチ 概要＞

■日時：5月31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦［13:00試合開始］12:45頃

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 マウンド上

■細田 佳央太（ほそだ かなた）さんプロフィール

・生年月日：2001年12月12日 24歳

・出身地：東京都

4歳から活動を始める。以降、ドラマや映画で活躍。2019年に、1000人越えの応募者の中から抜擢され、石井裕也監督作・映画「町田くんの世界」にて主演を務めた。その後、映画「花束みたいな恋をした」「子供はわかってあげない」、ドラマ「ドラゴン桜」（TBS）、「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～」（NTV）などに出演。2023年、NHK大河ドラマ「どうする家康」にて徳川家康の嫡男・徳川信康を演じ話題を呼んだ。

2024年は、ドラマ「95」（TX）、「七夕の国」（Disney+）「あの子の子ども」（KTV）などに出演。2025年はNHK連続テレビ小説「あんぱん」で原豪を好演した。2026年は、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（TBS）「GIFT」（TBS）、映画「人はなぜラブレターを書くのか」「未来」、舞台「岸辺のアルバム」への出演が決まっている。

■細田 佳央太さんコメント

まさかのリベンジの機会をいただきました。しかも、同じ5月31日という日に。

前回はボールをしっかり投げられるかどうかの不安しかありませんでしたが、それが良くなかったのでしょう。

何よりも天気の心配をするべきでした。

ですので、今回は全力で祈ります。

どうか！！！雨だけは降らないでください！！！

