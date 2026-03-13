一杯で完結する「食べるスープ」誕生！7種の具材を使用した「バジル香る具沢山ミネストローネ」

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、「食べるスープ」の第一弾商品として「バジル香る具沢山ミネストローネ」を2026年3月13日（金）より販売します。

■「食べるスープ」 開発の背景

noshはこれまで、健康的で美味しい食事を届ける「食のインフラ」となるべく、お弁当からパン、スイーツまで幅広い商品展開を行ってまいりました。お客様から寄せられる「忙しい朝に手軽に栄養を摂りたい」、「夜遅い時間に罪悪感なくお腹を満たしたい」といった多様なライフスタイルにお応えするため、一食で完結する満足感を追求した「食べるスープ」を新たに開発しました。

付け合わせとしてのスープではなく、ランチやディナーの主役となり得る「メインディッシュ級のボリューム」を追求。今後も、noshだからこそ味わえる、健康と満足感を両立したスープ商品をシリーズとして展開していく予定です。

■新商品概要

商品名：バジル香る具沢山ミネストローネ

発売日：3月13日

商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1045

栄養価：

・カロリー 212kcal

・たんぱく質 9.2g

・糖質 19.1g

・脂質 9.9g

・塩分 2.4g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

本商品は、彩り豊かな具材を贅沢に詰め込んだ、食べ応え抜群の一品です。総重量は330gとボリューム満点。ゴロッとした具材感により、スープでありながらもしっかりと満腹感を得られる「食べるスープ」に仕上げました。 トマトの旨みとベーコンのコクが溶け合った奥行きのある味わいに、仕上げに香るバジルが全体を軽やかにまとめ、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。



＊レンジ加熱時は容器のふたを5~8cmほどしっかり剥がして加熱してください。

＜開発シェフのコメント＞

トマトの濃厚な旨みをベースに、隠し味にコンソメとベーコンを加え、酸味の角を取ってまろやかに仕上げました。レンジで温めた瞬間に広がるバジルの爽やかな香りは格別です。茄子や枝豆、ベーコンなど食感の異なる7種の具材をたっぷり詰め込み、最後の一滴まで飽きることなく楽しめる一杯です。

＜おすすめの食べ方＞

noshの「バンズパン」や「バターロール」をスープに浸して食べることで、最後の一滴まで心ゆくまでお楽しみいただけます。これらのパンを1個合わせてもnoshの栄養基準である糖質30g以下（※）に収まります。

忙しい日の時短メニューとしてはもちろん、自分を労わる「優雅なブランチ」としてもぜひお召し上がりください。

（※）本商品（糖質19.1g）に「バンズパン（糖質2.1g）」または「バターロール（糖質4.5g）」を1個追加した場合の合算値。

※メニュー詳細は下記よりご覧ください。

https://nosh.jp/menu(https://nosh.jp/menu)

◼️商品へのこだわり

・管理栄養士、専属シェフによる商品開発

管理栄養士や専属シェフが在籍しており、健康面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。

・平均製品重量230g以上

ヘルシーかつ手軽に利用できる一方で、満足感が少ないといったお客様の声をもとに内容量を改善。糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準はそのままに、商品のボリュームをアップさせました。

・自社工場での生産

安心・安全なお弁当をお届けするため、兵庫県尼崎市内にある自社工場で生産しています。徹底した衛生管理はもちろんのこと、最新の調理器を導入し、冷凍でも美味しく仕上がるように工夫しています。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

＜報道関係者様のお問い合わせ先＞

※取材・メディア掲載についてのお問い合わせは、下記のフォームをご利用ください。

https://nosh.jp/media/contact