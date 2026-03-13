【5年連続】(株)イムラ、全日本DM大賞で6作品受賞！受賞記念特別セミナー開催決定！

株式会社イムラ

株式会社イムラ（代表取締役社長：井村優　東京本社：東京都港区）は、2026年3月12日に開催された第40回全日本ＤＭ大賞において、銀賞・銅賞を含む計6作品を受賞しました。今回で5年連続の受賞となります。




全日本DM大賞は、日本郵便株式会社が主催する「レスポンス・プランニング・クリエイティブ」などにおいて優れたダイレクトメール（以下、DM）を表彰するアワードです。


約130点の応募作品のうち、グランプリから入選まで約35作品が選出されます。



○全日本DM大賞ホームページ　https://www.dm-award.jp/



今回の受賞作品および過去の受賞実績については、以下のページでご紹介しています。


イムラ 受賞作品紹介 :
https://www.imurato.jp/blog/article/article_293.html


■第40回全日本DM大賞　受賞作品　（全6作品）



◇銀賞◇

端末の中から端末！


ほぼ原寸　キャッシュレス圧着DM



【広告主/制作者】


東京医師歯科医師協同組合/株式会社イムラ






◇銀賞◇

革新的なビジネス体験を切り拓く


「未来へのパスポート」



【広告主/制作者】


グーグル・クラウド・ジャパン合同会社


/グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、株式会社イムラ






◇銅賞◇

開封体験×可変コードで、


生活者寄り添い保険DM



【広告主/制作者】


三井住友海上火災保険株式会社/株式会社イムラ






◇銅賞◇

Let’s Update!　ノート型PC風告知DM



【広告主/制作者】


弥生株式会社/株式会社イムラ






◇入選◇

来場の楽しみをお届け！


目標を掲げるリーフ付招待DM



【広告主/制作者】


アドビ株式会社/株式会社イムラ






◇入選◇

専用の提案書を先にお届け！


究極のターゲティングDM



【広告主/制作者】


株式会社fundbook/株式会社イムラ





受賞作品まとめブログはこちら :
https://www.imurato.jp/blog/article/article_293.html

■【特別ゲスト登壇】受賞作解説＆トークセッション　無料セミナー開催！



受賞作品徹底解説＆特別ゲストDM活用術セミナー

全日本DM大賞の5年連続受賞を記念して、特別なセミナーを5月に開催いたします。



毎年好評のセミナーが、今年は東京・大阪の2会場でリアル開催！
今年の受賞作をはじめ、多彩な戦略とクリエイティブが光るDM事例、ユニークなギミックをご紹介します。実際のDMを"手に取って"体験でき、開封の感動や仕掛けの工夫をその場で確かめられる特別な機会です。



また、リアル会場限定！各会場ごとに特別ゲストも登壇予定です。


ゲストも交えて、トークセッション形式でDM活用について紐解いていきます！


本編終了後には、ゲストや参加者との交流会も企画しております。


・東京会場：ソフトバンク株式会社


・大阪会場：アシックス商事株式会社



また、場所やスケジュールの都合で会場に足を運べない方のために、オンライン版もご用意しております。



業種・役職は不問！自社施策のヒントを直接持ち帰れるリアルならではの価値をご体感ください。


※同業の場合は、お断りさせていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。



セミナーの詳細・お申込みはこちら :
https://www.imurato.jp/blog/article/article_294.html
受賞作品を見たい・手に取って体験したい方必見！


■ダイレクトマーケティングのお悩みは「イムらと」へ




(株)イムラのダイレクトマーケティング支援ブランド「イムらと」は、


忙しいマーケティングご担当者さまの一番近くで併走するパートナーです。


戦略立案・企画制作・印刷・封入発送・発送後の効果検証まで、ダイレクトマーケティングに係るあらゆる業務をトータルサポートいたします。


数多くのDMを作ってきたディレクター、DM送付先リストのご提案が得意なプランナー、


KPIに合わせたデザイン設計が得意なデザイナーが揃っており、まるっとご相談が可能です。



ダイレクトマーケティングのお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。


「イムらと」ブランドサイト :
https://www.imurato.jp/
■会社概要

株式会社イムラ


東京本社：東京都港区芝浦一丁目2-3 シーバンスS館10階


大阪本社：大阪市中央区難波五丁目1-60なんばスカイオ18階


創業：１９１８年７月


上場証券取引所：東京証券取引所 市場第二部


コーポレートサイト：https://www.imura.co.jp/


■事業内容

・イムらと事業（マーケティング戦略立案・企画制作・印刷・検証）


・封筒・梱包資材の製造


・ダイレクトメール・会報誌の封入・発送代行業務（メーリングサービス）



≪DM施策についてのご相談・本リリースについてのお問い合わせ先≫


株式会社イムラ　メーリング＆デジタルソリューション事業部　マーケティング担当：滝澤


TEL：　03-5419-2262　【対応時間】9：00～17：３0（土日祝除く）


https://www.imurato.jp/inquiry/