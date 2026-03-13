【SIHOO 新製品】座った瞬間、仙骨から変わる。「SIHOO B100 / B100 Pro」今年新たに発売！

SIHOO株式会社

SIHOO株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：椎名政志）は、自社開発の「複合緩衝仙骨サポート（Composite Sacral Support）」を搭載した人間工学オフィスチェア 「SIHOO B100」（定価26,999円） と上位モデル 「SIHOO B100 Pro」（定価31,999円） を今年新たに発売いたしました。ただいまセール開催中で、特別価格にてご購入いただけます。

Amazonページ：https://bit.ly/4rulqoC(https://bit.ly/4rulqoC)

■ 日本人の腰は、もう限界かもしれない

日本人の平均座位時間は 1日8.2時間（厚生労働省調査）。テレワーカーに限ると 9.1時間 にものぼります。テレワーカーの腰痛自覚率はすでに 63.5% に達しており（リモートワーク協会調査）、「座ること」そのものが、体への大きな負担になっています。

そんな現実に、SIHOOが真剣に向き合いました。

■ カギは「仙骨」。骨盤の土台から、姿勢を整える

B100シリーズ最大の特徴は、SIHOO独自開発の 「複合緩衝仙骨サポート」。背骨の土台となる「仙骨」を正確に支えることで、骨盤が自然に安定し、背骨本来のS字カーブが無理なく保たれます。

座るだけで姿勢が整う感覚を、ぜひ体験してください。

この仕組みは3層構造で成り立っています。

１. 圧力を分散 ── 人体構造に基づく人間工学カーブが、体の中心にかかる圧力をやさしく広げます。

２. 衝撃を吸収 ── スプリングと弾性プレートが、動きに合わせてしなやかに反応。姿勢の変化もやわらかく受け止めます。

３. 安定して支える ── ベースフレームが全体をしっかりホールドし、長時間座っても揺れない安定感を実現します。

■ B100：まずはここから。毎日の「座る時間」が変わる一台

・ 跳ね上げ式アームレスト ── 上下70°まで回転し、簡単に収納でき

・ 広角ヘッドレスト ── 上下10cm・前後45°調整で首への負担を軽減

・ 133°リクライニング ── 集中したい時も、ちょっと休みたい時も、これ1台で対応

・ 圧力分散クッション ── 血流を妨げない設計で、長時間座っても快適

定価：26,999円（フットレスト無し）／29,999円（フットレスト付き）

■ B100 Pro：さらにこだわりたい方へ。フル調整で「自分だけのフィット感」を

・ 4D連動アームレスト ── 上下70°・前後4.5cm・左右360°と、調整の自由度が格段にアップ

・ 3D広角ヘッドレスト ── 上下10cm＋二軸角度（20°・45°）調整で、頭・首をしっかりサポート

■ 品質も、妥協なし

座面衝撃試験（57kg・10万回）、ガスシリンダー安全耐久試験（12万回）、脚部衝撃試験（136kg）など、厳しい品質基準をクリア。BIFMA規格認証・SGS認証も取得済みで、お買い上げ日から 3年間の保証 が付いています。

■ 製品スペック[表: https://prtimes.jp/data/corp/144794/table/26_1_fea694f1e90044342268adf2753c496f.jpg?v=202603130451 ]

＜SIHOOについて＞

SIHOOは2011年に設立され、主に人間工学に基づくオフィスチェアの研究開発、設計、製造、販売を専門としています。オフィスでの長時間の作業にはもちろん、仕事の合間のちょっとした休憩、レジャーなど、様々なシーンで利用できる製品を取り揃えています。現在世界85カ国へ年間150万台以上の人間工学オフィスチェアを販売し、500以上の企業と約1,000万以上の使用者から高い評価を得ています。

