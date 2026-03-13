「2026年 第1回 E資格（エンジニア資格）」結果発表（1,317名が受験し、911名が合格）

写真拡大

一般社団法人日本ディープラーニング協会

日本ディープラーニング協会（以下JDLA）は、2026年2月20日（金）～2月22日（日）に実施した2026年 第1回 エンジニア資格「JDLA Deep Learning for ENGINEER 2026 #1」（以下E資格）の合格者を決定いたしましたので、ご報告いたします。




・「E資格2026 #1」結果について


「E資格2026 #1」の受験者数は、1,317名。そのうち合格者は911名、合格率は69.17％という結果になりました。E資格の累計合格者数は10,838名になりました。各科目の平均得点率は、応用数学60.48%、機械学習59.91%、深層学習60.74%、開発環境79.46%でした。



※合格者属性情報等は、JDLAサイトお知らせ(https://www.jdla.org/news/20260313002/)にて公開しています。　


<2026年 第1回 E資格（エンジニア資格）概要>

名　　称：JDLA Deep Learning for ENGINEER 2026 #1


概　　要：ディープラーニングを実装するエンジニアの技能を認定する資格試験


受験資格：JDLA認定プログラムのいずれかを試験日の過去2年以内に修了していること


試験概要：120分の会場試験にて、104問を出題


試験会場：全国の指定試験会場から、お申し込み時に選択


出題範囲：シラバス(https://www.jdla.org/certificate/engineer/#engineer_No03)より、JDLA認定プログラム修了レベルの問題


受 験 料 ：一般33,000円（税込）、学生22,000円（税込）、協会会員27,500円 (税込)


試 験 日 ：2026年2月20日（金）～2月22日（日）



次回、「E資格2026#2」は、2026年8月28日（金）、29日（土）、30日（日）の開催を予定しております。


※なお、「E資格2026#2」より、改訂されたシラバスが適用となります。


　▼新シラバスの詳細は以下のURLをご覧ください。


　https://www.jdla.org/certificate/engineer/


・JDLA認定プログラムについて


JDLA認定プログラムとは、JDLAが実施するE資格の受験資格を得るために修了が必要となる教育プログラムです。プログラム認定を目指す教育事業者からの申請に基づき、その教育プログラムが、JDLAが定める最新のシラバスの内容を網羅しているか等を審査し、認定推奨しています。詳細や最新情報はJDLAホームページ(https://www.jdla.org/certificate/engineer/programs/bizlist/)でご確認ください。



また、認定プログラムの受講は、国の制度をうまく活用することで、受講料の自己負担額を軽減することができます。


認定プログラムは、厚生労働省が実施している、働く人の主体的なスキルアップを支援するための「教育訓練給付制度」の専門実践教育訓練に該当する場合があります。助成金を活用することで最大70％が支給されます。



詳細については、以下のURLからご確認ください。


https://www.jdla.org/certificate/engineer/subsidy01/



＜日本ディープラーニング協会について＞


日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話　など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。



設立日　：　2017年6月1日


所在地　：　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル 3F


理事長　：　松尾　豊　東京大学大学院工学系研究科　教授


ホームページ ： https://www.jdla.org


情報ポータル ： https://www.jdla.org/portal/


Facebook ： https://www.facebook.com/jdla123/


X ： https://x.com/JDLANews


Instagram ： https://www.instagram.com/jdla_official


note ： https://note.com/jdla_official/all


YouTube ： https://www.youtube.com/@JDLA2017


Peatix ： https://peatix.com/group/11515674


connpass ： https://jdla.connpass.com