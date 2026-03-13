キッズデザイン協議会、世界三大デザイン賞のiF International Forum Design GmbHとパートナーシップ連携協定を締結

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

キッズデザイン協議会*1は、今年もドイツのiF International Forum Design GmbH（ iFインターナショナル・フォーラム・デザイン）とパートナーシップ連携協定を締結しました。同団体は、世界三大デザイン賞である「iF DESIGN AWARD」を運営しております。2022年からのパートナーシップ連携により、キッズデザイン賞*2の受賞作品が世界的デザイン賞への応募にチャレンジ、「子ども目線・子ども視点」のキッズデザインの考え方をグローバルに展開するための契機となっております。今年もパートナーシップ連携により優れた作品が広く社会に認知され、デザイン業界の活性化に寄与していく機会を創出してまいります。

*1 キッズデザイン協議会 東京都港区虎ノ門 会長：坂井 和則（TOPPANホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員 CHRO ／ TOPPAN株式会社 取締役）

*2「第20回キッズデザイン賞（KIDS DESIGN AWARD 2026）」応募受付は3月2日より5月12日13時まで。

１．パートナーシップの内容

パートナーシップ連携協定は、相互のデザインコンテスト（KIDS DESIGN AWARD 2026 / iF DESIGN AWARD 2027）の飛躍向上を目指し協力することを目的とします。

２．キッズデザイン賞受賞作品の「iF DESIGN AWARD 2027」応募時の特典について

このたびのパートナーシップ連携協定締結により、第20回キッズデザイン賞受賞作品に対して以下の特典が与えられます。

（１）iF DESIGN AWARD 2027の応募登録費用（300ユーロ～500ユーロ）の免除

第20回キッズデザイン賞受賞作品をエントリーする場合、iF DESIGN AWARD 2027の応募登録費用（300ユーロ～500ユーロ）が免除されます※１ ※２。

特典対象：第20回キッズデザイン賞「調査・研究」をのぞくすべてのカテゴリー※3にて受賞された

作品※4 。

※1 iF DESIGN AWARD 2027応募期間（2026年5月中旬～11月上旬）に設定する一般登録締切日

（9月18日予定）までに、応募登録完了する必要があります。

※2 第20回キッズデザイン賞受賞発表以前にiF DESIGN AWARD 2027へエントリーされたものは

対象外となります。

※3 キッズデザイン賞で受賞されたカテゴリーとiF DESIGN AWARDの応募カテゴリーは異なる可能

性がございますので、iF DESIGN AWARD 2027のWebサイトをご確認ください。

※4 キッズデザイン賞の応募規定とiF DESIGN AWARDの規定は異なりますので、iF DESIGN

AWARD 2027のWebサイトをご確認ください。（ iF DESGIN AWARD 2027の応募規定に沿わ

ない場合は、ご応募いただけません。）

（２）iF DESIGN AWARD 2027のオンライン・プレセレクション（デジタル審査）の免除

キッズデザイン賞受賞作品がエントリーする場合、iF DESIGN AWARD 2027のオンライン・プレセレクション（デジタル審査）が免除され、（一般公募の）プレセレクション終了時点でiF DESIGN AWARD 2027のファイナリスト※5として、2027年2月（予定）にドイツにて開催する最終審査に直接進むことができます※6。

※5 iF DESIGN AWARD 2027のファイナリストは、最終審査費用（300ユーロ）が発生します。

（必須、辞退不可）

※6 最終審査で受賞した場合は受賞者費用（2,900～3,300ユーロ、分野により受賞者費用が異なり

ます）が発生します。 （必須、辞退不可）

詳しくは、以下のWebサイトをご覧ください。

KIDS DESIGN AWARD 2026×iF DESIGN AWARD 2027 https://kidsdesignaward.jp/partner

IF DESIGN AWARD https://ifdesign.com/

参考

iF DESIGN AWARD とは（ https://ifdesign.com/ ）

1953年にドイツで誕生した世界で最も歴史の長いデザインアワードで世界60カ国から1万点を超える応募がある国際デザインコンペティションです。応募カテゴリーはプロダクト、パッケージ、ブランディング＆コミュニケーション、インテリア、コンセプト、サービス／システム＆プロセス、建築、UX、UIの９つの分野があります。

●キッズデザイン賞とは（ https://kidsdesignaward.jp/ ）

キッズデザイン賞は、子どもが幸福であると感じられる社会・環境づくりをあらゆる立場の人々がデザインする、そのための顕彰制度です。キッズデザイン賞の目指すゴールは４つあります。「子ども自らが次の社会づくりに参画する」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもたちが安全・安心に日々を暮らせる」「誰もが当事者として子育てに参加する」これらを実現するための優れた製品・サービス・空間・活動・研究を顕彰する制度です。そのため子どもが使ったり、子ども向けにつくられたものだけではなく、子どもの視点を持っている、すべての製品・サービス・空間・活動・研究が対象となります。

キッズデザイン賞を受賞した作品には「キッズデザインマーク」をつけることが認められ、販売促進活動や広報活動などで、その成果を広く社会にアピールすることができます。

（キッズデザイン賞での「子ども」の対象は、0～15歳までを指します）

●キッズデザイン協議会とは（ https://kidsdesign.jp/ ）

キッズデザイン協議会は、次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざまな企業・団体が業種を超えて集い合うNPO法人です。キッズデザインの理念を広く普及・啓発し、子ども目線での製品・コンテンツ開発が拡大していくことを目的としています。

会員数99:企業52 自治体27 その他、団体など20 （2026年3月1日現在）

右）iF International Forum Design GmbH CEO

Uwe Cremering

左）キッズデザイン協議会 会長

坂井 和則

「iF DESIGN AWARDとの連携」オンライン説明会 開催

2026年4月9日（木）10:00～10:45 プログラム：iF日本オフィス代表による連携応募に関する説明 ほか

事前登録は右URLから https://kidsdesignaward.jp/explanation/

【本件に関するお問合せ先】

「第20回キッズデザイン賞」 事務局

TEL ： 03-5405-2142（平日10:00-17:00） MAIL ： 2026kids@kidsdesign.jp