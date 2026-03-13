香港・台湾が舞台の映画『鯨が消えた入り江』「思いをつなぐ聖地をめぐる旅in台湾」を本日より販売開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、社長：永崎 安基、以下 近畿日本ツーリスト）は、映画『鯨が消えた入り江』の「思いをつなぐ聖地をめぐる旅in台湾」を当社限定ツアーとして企画し、本日18:00より発売いたします。ツアーは2026年6月19日・20日出発（成田発着）の3泊4日となります。

本映画は香港と台湾を舞台に、1通の手紙がつないだ真夏の奇跡を描いたロードムービーです。日本でも大ヒットを記録した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で人気急上昇のテレンス・ラウが、本映画では香港の人気作家・ティエンユーを演じています。Blu-rayは今年2月に発売され、今注目されている映画になります。

映画「鯨が消えた入り江」(C)2024 DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

本ツアーでは、映画の舞台をめぐるだけではなく、映画監督エンジェル・テン氏によるトークイベントも開催いたします。作品の舞台裏や制作秘話を語っていただく予定です。また、映画の重要なシーンに登場する犬「グアバ」もトークイベントに参加予定です。盛り沢山のツアーとなりますので、ぜひ多くのファンの皆さまのご参加をお待ちしております。

▶販売サイト：https://entame.knt.co.jp/tour/2026/06/kujira/ ※本日18:00よりサイトオープンとなります

【ツアーの詳細情報】

・ご出発日：

Aコース：2026年6月19日(金)～6月22日(月)（3泊4日／成田発着）

Bコース：2026年6月20日(土)～6月23日(火)（3泊4日／成田発着）

・ご旅行代金：

298,000円～363,000円（燃油サーチャージほか諸税を除く）

・募集受付期間：

2026年3月13日(金)18:00～3月23日(月)17：00

※先着順ではございません。抽選での受付となります。

（受付＝予約確定ではありません）

※お申込みの結果は、2026年4月1日(水)以降、「抽選結果通知」としてEメールにてお申込代表者様へご連絡いたします。

＜ツアーのポイント＞

１.映画に出てくる台湾南北に分かれた実際の舞台を両方めぐります

(聖地めぐり)

２.映画監督のエンジェル・テン氏によるトークイベントを開催

３.株式会社マーチにて本映画の配給を担当している田辺氏が

ツアーの一部に同行

４.映画に出てくる犬「グアバ」もトークイベントに出演

お申込みおよびお問い合わせ等、詳細は下記の近畿日本ツーリストサイトからお願いします。

https://entame.knt.co.jp/tour/2026/06/kujira/ ※本日18:00よりサイトオープンとなります

本ツアーは、聖地が台湾南北に分かれているため、「自分では行きづらく、ツアーを作ってほしい」というお客さまの声から実現いたしました。

当社では本取組みをはじめとして、多くのお客さまに近畿日本ツーリストのご旅行をお楽しみいただくことで、旅を通した豊かな人生の充実をお手伝いしてまいります。