【UNTITLED】2026 Spring & SummerシーズンヴィジュアルVol.2を3月13日（金）よりオフィシャルサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED（アンタイトル）」（https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)）は、2026年春夏の最新ヴィジュアルを3月13日(金)よりオフィシャルサイトにて公開いたします。





UNTITLED（アンタイトル）は、常に変化する時代の中で、前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。



UNTITLED 2026 Spring & Summer Collection Vol.2



2026 Spring & Summer Collection Vol.2が、3月13日（金）より公開されます。



今季のコレクションでは、トピックカラーのイエローをアクセントにしたカーディガンをはじめ、ジャケットスタイルや柄物パンツなど、洗練された印象のアイテムが多数ラインアップ。


シンプルながらも上品なデザインで、大人のスタイリングを完成させる一着が揃っています。



日常に華やかさをプラスする「UNTITLED」の2026春夏コレクションをぜひチェックしてみてください。



【LOOK】






CARDIGAN \20,900


PANTS \22,000






JACKET \28,600


VEST \24,200


PANTS \22,000



※All prices are tax included.



【 UNTITLED Brand Concept 】


The Body Is Your Canvas


～自分を自由に描く服～


常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、


自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。


[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]


【 Brand Information 】


■ オンラインストア　https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)


■ 全国店舗　https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)


■ 公式Instagram　@untitled_official.jp


■ 公式LINE　@UNTITLED/アンタイトル



＜会社概要＞


・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）


・代表者：逈 博幸


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/


ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/