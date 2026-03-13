自宅で職人体験。江戸時代から続く静岡県の伝統的工芸品「駿河竹千筋細工」を自分の手で組み上げる、手づくり体験キットがSeeMONOから新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、静岡県の伝統的工芸品である「駿河竹千筋細工（するがたけせんすじざいく）」キットのウェブ販売を2月16日より開始しました。

本キットには、職人の手作業で作られた丸い竹ひごや熱を当てて曲げた竹の輪をセット。「組む」工程をご自宅で体験いただけます。繊細な竹ひごの線が端正な形を成していく、心まで整うような静かな時間。何かと落ち着かない新生活の季節に、手づくりの時間がくれる安らぎを感じられ、完成したインテリアは暮らしの気分に清々しい空気と新鮮さを届けてくれます。暮らしに溶け込む4つの小物を仕立てながら、受け継がれてきた伝統と職人の技を感じられるキットです。

体験できるデザインは〈こぎく〉〈こはる〉〈律〉〈たんぽぽ〉の4種類。

繊細でシンプルな美しさは、どんなインテリアにもなじみます。

静岡県の竹細工職人の手で削り出された繊細な平ひごや丸ひご、竹枠を組み上げていきます。

手作業で開けられた小さな穴に細い竹ひごを挿していく工程を重ねるうち、端正で優美な形ができあがっていきます。職人技にふれながら立体的に組む工程をご自宅でお楽しみください。

完成品は小物入れにしたり、小びんを入れて花生けにしたり、使い方はいろいろ。LEDライトなど明かりを入れて陰影を楽しむのも素敵です。大切な方への贈り物にしても。

繊細な竹ひごが描く端正な線が、暮らしに凛とした表情を添えてくれます。

毎回、丸ひご・平ひご・竹枠の材料セットと作り方説明書が届きます。

【NEW】受け継がれる伝統の技 繊細な線が織りなす 駿河竹千筋細工キットの会

月1セット \3,900（+10% \4,290）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260313/1/

◆駿河竹千筋細工

静岡県静岡市の伝統的工芸品。その歴史は古く、江戸時代に始まったといわれます。

ほかの産地の竹細工が平たいひごを組むのに対し、竹を細く割り、直径1ミリほどになるまで削った繊細な丸ひごを職人が１本ずつ組んで仕上げるのが駿河竹千筋細工の最大の特徴。

古くから花器や虫かごなど多彩な品々として生活になじみ、東海道をゆく旅人のお土産品としても親しまれたそう。今では旅館や料亭などのしつらいにも使われています。

監修：駿河竹千筋細工協同組合

国指定の伝統的工芸品「駿河竹千筋細工」を扱う職人で組織される協同組合。技と文化を守り継承していくとともに、多様化するニーズに応じた作品づくりにも取り組み、竹細工の新たな可能性を追求しています。

公式webサイト＞＞ http://www.takesensuji.jp/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260313/2/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/