磯村暖、佐藤瞭太郎、島田清夏、たかくらかずきによるグループ展「メーデイアの鍋」を3月27日(金)より六本木「アートかビーフンか白厨」にて開催

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある台湾料理店併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年3月27日(金) ～ 2026年5月9日(土)の会期で、Group Exhibition「メーデイアの鍋」を開催します。

本展では、磯村暖、佐藤瞭太郎、島田清夏、たかくらかずきの4名が、ギリシア神話に登場する「再生と破壊の装置」としての鍋をモチーフに、日常の目線から現代社会における技術や進歩のあり方を問い直します。



・本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2026年3月27日(金) 17:00から販売受付をいたします。事前にプライスリストをご希望の方は問い合わせ(https://help.artsticker.app/hc/ja/requests/new)ください。

・3月28日（土）19:00～21:00にどなたでも無料でご参加いただけるレセプションを開催いたします。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/122993

開催概要

私たちの社会は、無限や永遠という概念を当然のものとして受け入れてきた。エネルギー開発、宗教、哲学、そして進歩という思想。それらは未来を開くものとして歓迎されてきた。しかし多くの場合、その有用性は時間とともに腐敗し、毒へと変わる。核実験、プラスチック、環境破壊、制度の腐敗。進歩はいつから毒になるのか。そしてそうなりうる未来は想像可能な物差しで測り直すことができるのか。

ギリシア神話に登場する王女であり魔女でもあるメーデイアは、鍋を用いて老人を若返らせた。血を抜き、薬草とともに煮ることで時間を巻き戻したのである。しかし同じ鍋は王を殺すためにも使われた。変化を生み出す装置は、同時に不可逆の装置でもある。鍋とは火を制御する装置であり、エネルギーを人間の手に収めるための技術である。変化、再生、そして破壊。その両義性は現代社会におけるエネルギー技術の姿と重なって見える。

現代美術もまた、物質を消費して別の形へと変換しようとする装置だともいえる。伝統という汲み尽くせぬ泉から素材を取り出し、それを別の意味へと変形させる。その行為はメーデイアの鍋のように、再生の希望と不可逆の暴力を同時に含んでいる。本展ではメーデイアを、エネルギーの象徴であり、他者に対する理性の外側にある感情の象徴として捉える。進歩と毒、その二つの力のあいだに立つ私たちの現在地を、美術という装置を通して確かめようとする。

アーティスト

photo: Ayaka Endo磯村暖 / Dan Isomura

磯村暖は現在東京を拠点に活動している美術家。

絵画、彫刻、映像、サウンドインスタレーション、プロジェクトベースの作品など幅広い表現方法を用いる。人類への眼差しを基軸にしながら、サイエンスフィクション的なイマジネーション、社会規範の引用、ユーモア、磯村自身の人生の反映が混線した作品群を制作する。

ACCフェローシップでのニューヨークにおける滞在制作、アジアアートビエンナーレ（国立台湾美術館）への出展、TEDxUTokyo 2023（東京大学安田講堂）のイベントに登壇するなど、その活動の場は様々な領域に及んでいる。

近年の主な個展に「恐竜は人間に進化しませんでした」SIGNAL/東京（2024）、「カ」EUKARYOTE /東京（2023）、「んがんたんぱ」銀座 蔦屋書店GINZA ATRIUM /東京（2020）等。

主なグループ展に「The Hints 2025」 三井住友銀行ライジング・スクエア（2025）、「Phantasmapolis - 2021 Asian Art Biennial」国立台湾美術館 /台湾(2021)、「都市は自然」セゾン現代美術館 /長野(2020)、等。

Photo: Tayama TatsuyukiPhoto Courtesy: Mori Art Museum, Tokyo佐藤瞭太郎 / Ryotaro Sato

1999年北海道生まれ。神奈川県在住。

資産として流通するデータを収集し、写真、映像、ゲームなどのイメージを参照しつつ編集することで今日のインターネットを描写する作品を制作している。近年は、現代のイメージメイキングにおけるデータ、ソフトウェア、プラットフォームなどに着目し、想像力の生産関係をテーマに作品を制作する。主な展示に、「マシン・ラブ：ビデオゲーム、AIと現代アート」（森美術館、2025年）、「変形する無機物」（トーキョーアーツアンドスペース本郷、2023年）、「多層世界とリアリティのよりどころ」（NTTインターコミュニケーション・センター ［ICC］、2022年）など。

photo: Utsuki Nishi島田清夏 / Sayaka Shimada

日本大学藝術学部映画学科卒業。東京藝術大学大学院博士後期課程修了、博士（美術）。 火・光・爆発・放射線・水といった現象を題材に、映像／インスタレーションを中心に制作する。花火を重要な媒体の一つとして扱い、火薬学、身体性、文化史、周辺環境との相互作用などを横断的にリサーチし、現象の立ち上がりそのものを作品として再構成する。国内外の花火大会に花火ショーデザイナーとしても参加。

Photo: Takashi Kawashimaたかくらかずき / Kazuki Takakura

アーティスト。1987年生まれ。東京造形大学大学院修士課程修了。ビデオゲーム、ピクセルアート、XR、AIなどのデジタル表現を用い、キャラクターやゲームの構造を手がかりに、デジタル時代における身体性や儀式性のあり方を探求している。東洋思想の視点を参照しながら、現代美術の構造や前提を再考する作品を制作する。



代表的なプロジェクトに、山梨県立美術館での個展「メカリアル」(2023)、BUGでの展覧会企画「キャラクター・マトリクス」(2024)、GINZA SIXでのイ

ンスタレーション「ハイパーマン・バン・ゴ・オー」(2025)などがある。2025年、山梨県立美術館に作品収蔵。OpenAI「sora select TOKYO」選出作家。また、演劇カンパニー「範宙遊泳」のアートディレクターとして、映像やビジュアル・ディレクションも手がける。

コラボレーター

銀河釉 玉峰窯

佐賀県武雄市にある「銀河釉 玉峰窯」。

初代・中尾昌幸が花器を専門とする窯元として創業し、その後二代目・中尾哲彰の長年の釉薬研究の末に、夜空の星々を想い起こす独自の釉薬「銀河釉」を誕生させる。花瓶だけでなく、食器、茶道具、オブジェなど幅広く作陶し、作家として国内外で活動。2025年3月に病気により逝去し、現在は娘婿のオランダ人のステン・ヴァン・ダーレンと息子の中尾真徳の次世代が、釉薬の再現と銀河釉の新しい可能性を探究している。

中尾真徳 / Masanari Nakao

1997年生まれ。

京都大学人間・環境学研究科在学中。陶芸家でありながら、哲学・社会学の研究者でもあった父・哲彰の影響を受け、高校時代に1年スイスに留学行ったことをきっかけに哲学や思想に興味を持ち始める。しかし、大学院在学中に、父の病気のため、一度休学し東京のITエンタメ企業でスマホゲームや電子マンガの制作に2年半携わる。途中介護のため佐賀に戻り、家業である陶芸を始める。現在は復学し、経済思想、美学などを大学院で研究しながら、陶芸活動を続けている。

Information

メーデイアの鍋

会期

2026年3月27日(金) ～ 2026年5月9日(土)



会場

アートかビーフンか白厨



住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/5G1VKo2cvsh676Li8)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00～23:00

(飲食は22:00ラストオーダー)

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分



参加アーティスト

磯村暖 / Dan Isomura

佐藤瞭太郎 / Ryotaro Sato

島田清夏 / Sayaka Shimada

たかくらかずき / Kazuki Takakura

主催

ArtSticker（運営：The Chain Museum）

協力

EUKARYOTE

銀河釉 玉峰窯

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/122993

会場：アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/