中央復建コンサルタンツとGEOTRA、人流とマルチソースデータを統合した新たな「都市評価モデル」を共同開発

中央復建コンサルタンツ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：白水 靖郎、以下「中央復建コンサルタンツ」）と株式会社GEOTRA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：陣内 寛大、以下「GEOTRA」）は、都市開発に関する新たな評価モデルとその中核をなすシミュレーション手法に関する共同研究を開始いたしました。

本取組では、人流データと多様なマルチソースデータをモデルの入力データとし、これまで困難とされていた「都市の質的価値」を定量化することで、実務での意思決定を支援する統一的なフレームワークの構築を目指します。

■背景：都市開発における課題と「定量化」への挑戦

従来の都市開発における評価は、少ない投資額でいかに居住者・来訪者、地価等の指標が増加するかといったコストパフォーマンス的定量指標に傾倒してきました。しかし、これからの都市開発においては「生活の質（QOL）」や「文化・芸術」といった都市の質的価値が重要であり、行政のEBPM（データに基づく政策立案）や民間企業の投資判断において、こうした質的価値をいかに「定量化」し、現実的な意思決定の根拠とするかが、まちづくりにおける大きな課題となっています。

■本取組の概要：人流×マルチソースデータの統合と都市評価モデルの構築

本共同研究では、GEOTRAが有する高度な人流シミュレーション技術と中央復建コンサルタンツの都市計画に係るコンサルティング技術を併せ、来訪者の興味・関心や飲食店データを含む「マルチソースデータ」を統合した、新規の都市評価モデルを開発します。

本研究における特徴として、以下の項目が挙げられます。

- 人流データとマルチソースデータの統合分析匿名化された人流データに、趣味・嗜好や施設特性などのマルチソースデータを掛け合わせることで、都市内での「活動の質」を詳細に解析します。- 来訪者の質的な評価と動態の可視化都市の変容に影響を与える「クリエイティブ層」に着目し、人々の属性別に興味・関心や来訪するエリアを定量的に捉えることで、ターゲット層に響くまちづくりの価値を可視化します。- 都市の構造の変化による行動変容の推定街の店舗や施設が変化した際、特定の趣味・嗜好を持つ層がどう反応するかを推定します。入力データとして「飲食店」、「オフィス」等の情報を活用し、店舗の種類や評価が人流に与える影響を精緻に捉えます。

「都市成長モデル」への発展

短期的な人流変化の予測に留まらず、高感度なクリエイティブ層の集積が都市の変容や価値向上にどう寄与するかを評価する「都市成長モデル」の構築を目指します。これにより、中長期的な都市の成長性を定量的に把握することが可能になります。

モデル及びシミュレーションの概要

■今後の展望：次世代型都市評価モデルの汎用展開

今後は東京・大阪のクリエイティブ層が集まる都心フリンジエリアでの実証を皮切りに、全国の都市開発案件へ「次世代型都市評価モデル」として広く展開してまいります。

■ 中央復建コンサルタンツについて

中央復建コンサルタンツ株式会社は1946年（昭和21年）に創設された社団法人復興建設技術協会を前身とし、戦災復興や高度成長といった時々の社会ニーズに応えて社会基盤の整備に貢献してきました。現在では、鉄道・道路・港湾等の計画・設計・維持管理、国土・交通計画や地域づくり、地盤等の調査・解析、環境影響評価等の各分野でトップレベルの技術者を擁する総合コンサルタントとして、国内外の様々なプロジェクトに参画しています。

国土・交通計画、地域づくりの分野では従来からの事業評価手法に加え、社会実験、人流シミュレーション、コミュニケーションデザインなど、さらなる技術開発に取り組んでいます。

中央復建コンサルタンツの詳しい情報は、中央復建コンサルタンツホームページ（https://www.cfk.co.jp/）をご参照ください。

■GEOTRAについて

GEOTRAは、「データの力で社会を前に進める」をミッションに掲げる、三井物産とKDDIの合弁会社です。ビッグデータ、特に人流データなどの位置情報の取り扱いに深い知見を有し、AI技術も駆使して世の中の様々な事象や組織内の動きを詳細に可視化、分析、シミュレーションすることを主な事業としております。特に、ヒト1人1人、車1台1台の高粒度な人流を再現する人流データを「GEOTRA Activity Data（ジオトラアクティビティデータ）」と呼び、まちづくりや観光、交通、土木などの様々な分野でご活用いただいています。

2022年4月の設立以降、多くの大手企業・団体・自治体様にご活用いただき、お客様からの期待値が益々高くなっており、海外展開も始まっています。

GEOTRAの詳しい情報は、GEOTRAホームページ（https://www.geotra.jp/）をご参照ください。

■本件問い合わせ先

株式会社GEOTRA 経営企画部（marketing@geotra.jp）

中央復建コンサルタンツ株式会社 都市評価モデル開発チーム（urban_evaluation_pt@cfk.co.jp)