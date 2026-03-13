【期間限定】真のプロフェッショナルを志す人へ贈る「HHKB無刻印セット」発売開始

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）シリーズは、本日3月13日より、「HHKB Studio」、「HHKB Professional HYBRID Type-S」、「HHKB Professional Classic Type-S」と「無刻印キートップ」を特別セット価格にてPFUダイレクト（注1）本店で発売します（販売期間：3月13日～5月31日）。

キートップに刻印のない無刻印のHHKBは、タイピングを極めた者だけが扱える“プロフェッショナルの証”であり、視覚的ノイズのない究極の没入感がクリエイティブな作業を支えます。「憧れはあるけれど、いきなり無刻印にするのは不安」という方は、ぜひ本セットを活用し、自信のあるキーから少しずつ無刻印化に挑戦してみてはいかがでしょうか。

小さな一歩が、タイピング体験をより高いレベルへ導く確かなきっかけとなるはずです。

さらに現在、「HHKB新生活応援キャンペーン」を3月31日まで実施中（注2）です。抽選で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる企画となっておりますので、本セットをご購入の際はぜひあわせてご参加ください。

無刻印化のメリット

販売期間

- キーに刻印がないことで視覚的ノイズが減り、タイピング中も画面に集中可能。目で探す必要がなく、思考の流れを途切れさせず作業に没頭できます。- キーマップ変更ツールを使用してキー配列をカスタマイズしているお客様は、無刻印キートップなら印字に惑わされず、より快適にお使いいただけます。- 刻印のないシンプルな外観で机上を整え、視覚的な雑音をカット。ミニマルを突き詰めたそのデザインは、日々のモチベーションを高めてくれます。

2026年3月13日～2026年5月31日まで

※PFUダイレクト本店のみの期間限定、特別セット価格での販売になります（Amazon、楽天、Yahoo!での販売はございません）。

PFUダイレクト本店では、「クレジットカード」「PayPay」「AmazonPay」「paidy」など様々なお支払い方法をご利用いただけます。

詳しくはご利用ガイド(https://www.pfudirect.jp/view/guide)をご確認の上、お買い物をお楽しみください。

対象商品

ご購入はこちら :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-blankkeycaps?utm_source=hhkb&date=20260313

- HHKB Studio 無刻印セット

HHKB Studio（墨・雪） 英語配列：44,000円

キートップセット（墨・雪）英語配列／無刻印：6,600円

合計価格：50,600円（税込）

特別セット価格：45,600円（税込）

HHKB Studio（墨・雪） 日本語配列：44,000円

キートップセット（墨・雪）日本語配列／無刻印：7,590円

合計価格：51,590円（税込）

特別セット価格：46,590円（税込）

- HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印セット

HHKB Professional HYBRID Type-S（墨・白・雪）英語配列：36,850円

キートップセット （墨・白・雪）英語配列／無刻印：6,600円

合計価格：43,450円（税込）

特別セット価格：38,450円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S （墨・白・雪）日本語配列：36,850円

キートップセット（墨・白・雪）日本語配列／無刻印：7,590円

合計価格：44,440円（税込）

特別セット価格：39,440円（税込）

- HHKB Professional Classic Type-S 無刻印セット

HHKB Professional Classic Type-S（墨・白・雪）英語配列：31,900円

キートップセット（墨・白・雪）英語配列／無刻印：6,600円

合計価格：38,500円（税込）

特別セット価格：33,500円（税込）

HHKB Professional Classic Type-S（墨・白・雪）日本語配列：31,900円

キートップセット（墨・白・雪）日本語配列／無刻印：7,590円

合計価格：39,490円（税込）

特別セット価格：34,490円（税込）

ご購入はこちら :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-blankkeycaps?utm_source=hhkb&date=20260313

その他

現在、HHKB本体をご購入いただいた方の中から抽選で合計30名様に最大40,000円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン(https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20260120.html)」を3月31日まで実施中です。ぜひこの機会にご応募ください。

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

注2 キャンペーンは株式会社PFUによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。下記までお問い合わせをお願いいたします。

