NECパーソナルコンピュータ株式会社

NECパーソナルコンピュータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役執行役員社長：檜山太郎、以下NECPC）は、最先端のAI技術とビジネス活用の最新動向を紹介するイベント「NECパーソナルコンピュータ AI×PC Day 2026」を2026年4月24日（金）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて初開催いたします。

生成AIの急速な普及を背景に、日本企業のAI活用は検証フェーズから「本格実装フェーズ」へと移行しつつあります。一方で、活用方法の具体化、現場への定着、セキュリティ、ガバナンス設計といった課題も浮き彫りになっています。これらに応える手段として注目されているのが、PC上で安全かつ身近にAIを活用できるオンデバイスのAI PCと、クラウドを組み合わせたハイブリッドAIモデルの活用です。AIを業務の延長線上で自然に活用できる基盤づくりこそが、企業競争力を左右する時代となっています。

NECPCはこれまで、日本市場に最適化したPCを国内生産により提供してきました。そこで培った設計思想や国産品質を強みに、独自AI機能の開発および実装を進めるとともに、NPU搭載AI PCおよびCopilot+ PCのラインアップ拡充を進め、日本のAI導入をリードする企業やエコパートナーとともに“使われるAI”を推進してきました。

NECPCが目指すのは、PCを単なる作業端末から“思考するパートナー”へと進化させることです。

エコパートナーとの協業を強化し、企業のAI活用を業務レベルで支えるAI PCエコシステムを構築することで、AI PC市場をともに牽引していきます。

本イベントでは、基調講演や特別ゲストセッションに加え、3つのテーマで展示を実施します。

【基調講演】- 「開会のご挨拶」NECパーソナルコンピュータ株式会社 代表取締役 執行役員社長 檜山 太郎- 「創造性×AI×生産性 テクノロジーで再定義する未来の働き方」俳優・経営者・研究者・大学教授 いとう まい子氏- 「PC to Computing ～AIとデバイスの未来～」NECパーソナルコンピュータ株式会社 代表取締役 執行役員社長 檜山 太郎

【特別ゲストセッション】

- 「AI・機械学習研究の現状とこれから」理化学研究所 革新知能統合研究センター センター長東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 杉山 将氏- 「AIのビジネス活用を加速する個人情報秘匿化技術」NECパーソナルコンピュータ株式会社 エキスパート 女川 正起- 「Windows 11 Your canvas for AI」日本マイクロソフト株式会社 コマーシャルデバイスソリューションセールス事業本部マーケティング戦略本部 Commercial Windows 戦略部長 仲西 和彦氏- 「日本の法人市場におけるAIパソコンの展望」株式会社ＭＭ総研 取締役研究部長 中村 成希氏

【展示】

- AIイノベーション：未来の働き方を変革するAI活用モデルや先進ユースケース- パートナーソリューション：パートナー企業が提供するAIアプリケーション・業務ソリューション- NECPCソリューション：NECPCの最新AI PC、独自AI機能、管理・運用ソリューション

来場者は、最新のAI PCおよびソリューションを実際に体験しながら、AIをどのように業務に組み込み、価値創出につなげるかを把握いただけます。

【開催概要】

イベント名：NECパーソナルコンピュータ AI×PC Day 2026

日時：2026年4月24日（金）10:30～17:30

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム

（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階）

対象：DX推進、IT戦略に関わる経営層・企画部門・情報システム部門

主催：NECパーソナルコンピュータ株式会社

詳細・お申込み：https://necpc-aipc.jp?utm_source=press_release&utm_medium=referral(https://necpc-aipc.jp?utm_source=press_release&utm_medium=referral)