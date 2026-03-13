【Dolby Atmos対応】配線なし。OXSでデスクを「極上シネマ」へ｜次世代オーディオOXS Thunder DuoがついにMakuakeにて先行予約販売開始！

OXS Technology (Chengdu) Co., Ltd.

OXS（Our X Space）は、Z世代の感性を原点に2020年に誕生した、次世代ゲーミングオーディオブランドです（本社：中国・深圳）。「【Dolby Atmos対応】配線なし。OXSでデスクを「極上シネマ」へ」の先行予約販売を応援購入はサイト『Makuake』にて、3月13日（金）11時より開始いたしました。

プロジェクトページはこちら：

https://www.makuake.com/project/oxs_thunder_duo/

※プロジェクトは2026年3月13日（月）11時～5月14日（木）22時まで実施中

今回は公開24時間限定の特別リターン『OXSデュアルイマーシブセット』を用意しております。日本初登場となる「Dolby Atmos対応OXSオーディオ」が36%OFFに加え、OXS Storm A2も無料プレゼントでご提供。今だけの豪華ダブル特典をお見逃しなく！

▼【OXS Thunder Duoオーディオ】の特徴

▼日本の空間設計から生まれた、4つの最適解

【かんたん設置】複雑な配線や工事は一切不要。部屋全体を包み込む360°オーディオ環境が完成します。

【省スペース設計大型オーディオに匹敵する迫力を、驚くほどコンパクトな筐体で実現。設置スペースに悩む方でも、本格的な音響体験を手軽に導入できます。

【1台4役】用途別に機材を揃える必要はありません。映画・ゲーム・音楽・制作、すべてをこの一台で楽しめます。

【低音調整機能】夜間でも安心。シーンに合わせて低音を自在にコントロールでき、周囲に配慮しながら没入感を楽しめます。

▼3.1.2chの全方位スピーカーを搭載

「3ch」3つのフロント

左右のステレオ音に加え、中央にセンタースピーカー効果を配置。

L/Rが豊かな環境音を広げ、センタースピーカーが映画のセリフやキャラクターの声をクリアに届けます。

「1ch」迫力の低音

低音専用チャンネルが、爆発音やベースラインなどの深く力強い低音を再生。体に響くようなインパクトを生み出します。

「２ch」頭上の臨場感

天井方向へ向けた2つのスピーカーが、雨音や飛行機の通過音など、頭上から降り注ぐ立体的なサウンドを再現します。

6つのスピーカーが織りなす、空間そのものの音響体験。6つのスピーカーが生み出す3.1.2chシステムにより、左右の広がり、天井からの反射音、そして重低音が一体化。360°全方位から音が降り注ぎ、あなたの部屋がそのまま『劇場空間』へと変わります。





▼圧倒的な「上方向」音響体験。自社独自の上向きスピーカーを搭載

従来のデスクトップスピーカーは、正面方向にしか音を届けられず、頭上から降り注ぐような音を再現することは困難でした。OXSは自社独自設計の「上向きスピーカー」を搭載し、天井反射を利用することで雨音やヘリの飛来音など、頭上から響く立体的なサウンドをリアルに再現します。



天井へのスピーカー設置や複雑なサラウンド構築といった手間は一切不要。デスクに置くだけで、本格的な3Dオーディオ環境が完成します。



▼音の『リアルタイム・スペシャリスト』。日常の2ch音源を一瞬でスタジオ級の3Dサウンドへ

2基の強力なデュアルDSP「エンジン」が、OXS独自のアルゴリズム「Xspace(TM) Spatial Audio」*を駆動。通常の2chステレオ音源もリアルタイムで解析し、高精度な立体音響へと変換します。

*Xspace(TM) ：OXS独自開発の立体音響最適化アルゴリズム。





▼45Hzが叶える、本物の臨場感。

45Hzの深い低音域により、ベースラインやバスドラムの振動をしっかり再現し、ボーカルの微細な揺らぎや胸に響く共鳴まで鮮明に届けます。さらに、OXS独自の最適化されたロングポートが、小型サイズの常識を覆すぐらいの音の「厚み」と「深み」を演出し、限られたデスクスペースでもライブ会場さながらの迫力を体感できます。





▼あらゆるデバイスに対応、楽しみ方は無限大

PS5/Xbox/Switch/PC/スマホ/TVなど、ほぼ全てのデバイスに対応できます。高い互換性で、ゲーム環境をよりスマートに、より広く作ってくれます。接続するだけで即座にゲームモードへ没入でき、機器ごとの設定に悩む必要もありません。

さらに、ケーブルを差し替えは一切不要。遊びたいデバイスへそのまま瞬時に切り替えられるため、思い立った瞬間にプレイを開始できます。どのデバイスでも、Thunder Duoが生み出すリアルな3Dオーディオ空間に心ゆくまで浸れます。





▼製品仕様

▼OXSについて

OXS（Our X Space）は、2020年に誕生した次世代ゲーミングオーディオブランドです。

「音で描く。心に届く。」という想いのもと、“私たちだけの音の世界”を理念に掲げ、ゲーム・映画・音楽・制作といった日常の音体験を、より立体的で没入感のあるものへと進化させています。現在、OXSの製品は北米・欧州・日本・韓国を中心に、30以上の国と地域で展開されています。Thunderシリーズをはじめ、ゲーム、映像鑑賞、音楽制作、配信など、用途を問わず、「立体音響 × 高音質 × 使いやすさ」を高い次元で両立するブランドとして多くのユーザーに支持されてきました。

